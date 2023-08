Pembangunan IKN Dorong Peningkatan Permintaan Properti di Daerah Penyangga

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masifnya progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diyakini akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kalimantan Timur.

Hal ini akan mendorong Kalimantan Timur jadi destinasi investasi properti baru di Indonesia. Assistant Vice President Marketing Agung Podomoro Yenti Lokat mengatakan, pembangunan IKN yang telah mencapai 37 persen semakin menguatkan perekonomian Kalimantan Timur.

"Dengan status sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), keberadaan pembangunan IKN telah mendorong masuknya investasi besar, yang berasal dari dalam maupun luar negeri, ke Kalimantan Timur," kata Yenti dalam keterangan tertulis dikutip Selasa (22/8/2023).

Yenti mengatakan, seiring dengan melajunya ekonomi Kalimantan Timur dan rencana pemindahan kantor-kantor kementerian ke IKN akan menciptakan perpindahan sekitar 1,6 juta orang dari Jakarta.

Kondisi tersebut akan mendorong permintaan yang besar terhadap properti.

Mengantisipasi potensi lonjakan permintaan properti di sekitar IKN, pihaknya merilis proyek hunian tapak The Premiere Hills Samarinda dan Borneo Bay City Balikpapan dengan konsep superblock, yang terdiri dari apartemen, area komersial, mal, perkantoran, hotel, dan ruko.

"Kedua proyek properti akan mengadopsi konsep kehidupan berkelanjutan yang mengedepankan aspek lingkungan dengan menghadirkan pohon – pohon dan lansekap yang dirancang secara cermat, produk properti Agung Podomoro dapat menciptakan paru – paru kota yang hijau," katanya.

Head of Marketing The Premiere Hills Oktaria Iswara Zen menambahkan pihaknya baru meluncurkan produk terbaru yaitu The New Bengkirai Upslope, hunian dua lantai dengan ukuran 8x16 yang didesain modern sesuai dengan kebutuhan warga Samarinda.

Peluncuran produk ini sekaligus sebagai respon pengembang dalam menjawab tingginya permintaan properti di Samarinda.