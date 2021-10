Terkait Penyerangan Bus Arema FC, Persebaya: Ini Kriminal Murni, Jangan Ada Saling Balas

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Persebaya Surabaya menyampaikan permohonan maaf kepada Arema FC terkait perusakan bus milik Arema.

Dikutip Tribunnews dari Tribun Jatim, asisten Manajer Persebaya, Alex Tualeka menyayangkan ulah oknum suporter ini karena mencatut nama besar Persebaya Surabaya.

“Atas nama Official Persebaya, kami Mohon Maaf untuk official Arema atas tindakan oknum suporter yang tidak bertanggung jawab terhadap Bus official Arema,” kata Alex Tualeka.

“Sungguh, kejadian itu sangat mencoreng nama baik Persebaya dan melanggar nilai nilai dasar sepak bola yang menjunjung tinggi semangat respect, sportivitas dan fairplay,” imbuhnya.

Sebelumnya bus Arema FC diserang segerombolan oknum suporter di depan Hotel New Saphir, Yogyakarta, Rabu (20/10/2021) malam.

Akibat penyerangan yang dilakukan pukul 23.10 WIB tersebut, kaca depan dan samping bus pecah dihantam batu, rantai, dan kunci inggris.

Pada saat penyerangan official tim Arema FC berhasil mengamankan satu pelaku. Saat digeledah pelaku kedapatan membawa beberapa atribut dari suporter rival.

Kejadian ini pun langsung menjadi pemberitaan nasional dan dibicarakan di media sosial.

Selanjutnya Persebaya Surabaya akan menyerahkan usut tuntas kasus ini kepada pihak yang berwajib.

Alex Tualeka mengatakan pihaknya tidak membenarkan tindakan kriminalitas yang ditunggangi dengan motif rivalitas.

“Bagi kami kejadian itu adalah kriminal murni dan vandalisme.. harus diberikan efek jera. Karena kejadian kejadian serupa tidak hanya bisa menimpa Arema, tapi juga Persebaya, atau tim tim lainnya. Silahkan usut tuntas dan tangkap aktor intelektualnya,” ucapnya.

Aksi tidak terpuji ini memang mencederai semangat kompetisi dan rivalitas. Namun dia berharap semua pihak bisa menanggapi kejadian ini dengan bijaksana. Supaya kejadian ini tidak terulang kembali dimasa depan.

“Kalau saja bis Persebaya yang dirusak, pasti teman teman bonek pasti juga tidak terima bis pemain yang mereka banggakan dirusak, begitu juga sebaliknya,” ucapnya.

“Kami berharap kejadian cukup sampai di situ, dan tidak ada aksi saling membalas yang berpotensi memperkeruh situasi,” pungkasnya.

