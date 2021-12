Mantan Kacab PT Perikanan Nusantara Cabang Bitung Ditahan Kejati Sulut terkait Dugaan Kasus Korupsi

TRIBUNNEWS.COM, MANADO - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) menahan LAF alias Ludy (52) dan ER alias Etty (59), Kamis (9/12/2021).

Keduanya diduga terlibat dalam dugaan kasus korupsi di PT Perikanan Nusantara Cabang Bitung.

Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sulut Theodorus Rumampuk mengatakan, Ludy merupakan mantan Kepala Cabang (Kacab) PT Perikanan Nusantara Cabang Bitung.

Sementara Etty merupakan wirausaha.

"Pada tahun 2017, PT Perikanan Nusantara Cabang Bitung bekerjasama dengan PT Etmico Makmur Abadi Bitung dalam hal kerja sama perdagangan ikan dari nelayan," jelas Theo, Minggu (12/12/2021).

Dalam perjanjian tersebut, PT Perikanan Nusantara diwakili oleh Direktur keuangan bernama RZ alias Ridwan.

Perjanjian tersebut hanya dilakukan oleh Ludy dan Etty untuk mendapatkan uang dari PT Perikanan Nusantara yang mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp 28.784.740.727.

"Uang yang diterima diduga digunakan untuk keperluan pribadi seperti membayar operasional perusahaan, membayar utang pihak ketiga, membayar tagihan kartu kredit, dan lain-lain," tambah Theo.

Adapun barang bukti yang berhasil didapat oleh penyidik, 262 barang barang bukti.

Dengan rincian 260 berupa dokumen dan dua bidang tanah beserta sertifikatnya atas nama Etty di Kelurahan Aertembaga Dua, Kecamatan Aertembaga, Bitung, Sulut.

Kedua bidang tanah tersebut masing-masing seluas 12.739 meter persegi dengan nilai Rp 10.036.800.000 dan 12.472 meter persegi dengan nilai Rp 7.026.000.000.

Keduanya diduga melanggar pasar primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Keduanya juga diduga melanggar pasal subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Selanjutnya kedua tersangka ditahan selama 20 hari pada 9 Desember-28 Desember 2021 di Rutan Polda Sulut," pungkas Theo.

Artikel ini telah tayang di TribunManado.co.id dengan judul Dugaan Kasus Korupsi PT Perikanan Nusantara Bitung, Kejati Sulut Tahan 2 Tersangka