Jadi Kawasan Percontohan, Pemkab Tangerang Benahi Desa Pesisir Pantai

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menunjukkan secara keberhasilan penanganan kawasan pesisir yang sebelumnya terkesan kumuh di Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Tangerang.

Kawasan pesisir ini sekarang berubah total menjadi kawasan percontohan internasional.

“Kami memiliki program Gerbang Mapan, dengan segala macam yang sudah kita lalui dan lakukan mungkin masih ada beberapa kekurangan tapi justru dengan banyak mengundang orang kita akan banyak mendapatkan masukan dan juga saran untuk pengembangan berikutnya,” ucap Zaki dalam keterangannya, Jumat (21/1/2022).

Baca juga: Berita Foto : Tumpahan Minyak Cemari Pantai Peru, Diduga Akibat Tsunami Tonga

Kabupaten Tangerang akan menjadi lokasi acara internasional Partnership in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) Network of Local Government (PNLG) Meeting Summit 2022 yang bakal diikuti berbagai negara.

“Tangerang menjadi percontohan di Indonesia. Desa Ketapang bahkan menjadi ikon dunia internasional. Hal ini tidak lepas dari keberhasilan Tangerang mengelola kawasan pesisir pantai dengan mengembangkannya dari sisi ekonomi, sosial, pendidikan, lingkungan dan juga pemberdayaan masyarakatnya,” tutur Zaki yang juga Wakil Presiden Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) Network of Local Governments (PNLG).

Baca juga: TASPEN Umumkan Jajaran Direksi Baru Tahun 2022, Siap Tegakkan 5 Pilar BUMN

Penataan kawasan pantai oleh Pemkab Tangerang dilakukan secara lintas sektoral dan berkesinambungan.

Dengan program unggulan Gerakan Membangun Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan) yang dimulai sejak tahun 2015, penataan kawasan pantai Kabupaten Tangerang yang panjangnya sekitar 51,2 km telah kelihatan hasilnyaz

Bahkan sudah banyak berbagai institusi, pemerintah daerah dan internasional mengadopsi program unggulan penataan kawasan pantai ini untuk diterapkan di wilayahnya masing.

Baca juga: Menkes Sebut 1,1 Juta Dosis Vaksin Kedaluwarsa, Komisi IX DPR Bentuk Panja, Irma: Diteliti Semuanya

"Sebelum acara di bulan Oktober 2022 kita memastikan kesiapan semuanya. Aquaculture Ketapang akan menjadi tempat untuk PEMSEA Meeting Summit 2022," kata Bupati Zaki.

Ada lima desa pesisir di lima Kecamatan yang menjadi fokus pelaksanaan program Gerbang Mapan.

Desa-desa tersebut antara lain Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluk Naga, Desa Ketapang Kecamatan Mauk, Desa Patra Manggala Kecamatan Kemiri, Desa Surya Bahari Kecamatan Sukadiri dan Desa Kronjo Kecamaatan Kronjo.

Target program Gerbang Mapan adalah menuju pesisir sejahtera hingga tahun 2023.

"Ada 200-an kepala keluarga yang menjadi nelayan di Ketapang, kita bangun juga koperasi. Kemudian renovasi rumah mereka lewat kolaborasi Kementerian PUPR, Pemprov dan Pemkab. Disediakan juga air bersih lewat Perumdam,” jelasnya.