Toko-toko di Blitar Jatim Mulai Mendapatkan Stok Minyak Goreng Curah Murah

TRIBUNNEWS.COM, BLITAR - Sejumlah toko di Blitar Jawa Timur mulai mendapat suplai minyak goreng curah murah dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp 11.500 per liter, Sabtu (5/2/2022).

Seperti di Toko Setia Kawan, Jalan Merdeka, Kota Blitar. Toko Setia Kawan mendapat suplai minyak goreng curah harga murah sebanyak 30 drum.

"Pagi tadi baru datang, dapat pasokan 30 drum. Satu drum berisi 180 kilogram minyak goreng curah harga murah," kata pemilik toko Setia Kawan, Untung.

Untung mengatakan, tokonya baru kali ini mendapat suplai minyak goreng curah harga murah sejak ada kebijakan harga minyak goreng curah turun menjadi Rp 11.500 per liter per 1 Februari 2022.

Untung menjual minyak goreng curah yang baru datang dengan harga Rp 12.500 per kilogram.

Satu kilogram minyak goreng curah setara dengan 1,1 liter minyak goreng curah.

Kalau disetarakan liter berarti harga minyak goreng curah di toko milik Untung dijual Rp 11.250 per liter.

Harga jual itu masih di bawah harga eceran tertinggi minyak goreng curah yang ditetapkan pemerintah Rp 11.500 per liter.

"Saya jual per kilogram, harganya Rp 12.500 per kilogram. Kalau dijual liter harganya Rp 11.250 per liter," ujarnya.

Dikatakannya, minyak goreng curah yang baru datang di tokonya langsung diserbu pembeli.