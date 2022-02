Melalui Akun Twitter @atniish, Perempuan Ini Sebut Ayahnya Disandera di Pelabuhan Sape

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNNEWS.COM, KOTA BIMA - Akun @atniish di Twitter bikin hebohkan warga Bima pada Selasa (8/2/2022).

Akun itu posting tangkapan layar sebuah SMS di selulernya, menyebut jika ayahnya disandera di Pelabuhan Sape Kabupaten Bima.

"Twitter please do your magic. Ayah aku udah ga bisa dihubungi, posisinya aku ga da kenalan sama sekali di Bima, barang kali kalian ada yang stay di Bima i need your help."

Dalam cuitan tersebut, terlihat tangkapan layar sebuah SMS yang diterimanya pada Senin (7/2/2022) pukul 11.51 AM.

Ia kemudian mengunggah tangkap layar SMS yang lainnya.

Dalam percakapan awal, pengirim SMS menginformasikan jika bapak sang penerima disandera.

"Saudara Budi dan Joko disandera sama pedagang ikan hias Sape Bima karena merebut ikan hias pedagang sape sekarang."

Itulah bunyi SMS pertama yang diterima @atniish.

Kemudian ia menjawab dengan bertanya lokasi pastinya.