Sosok Pria Berjongkok yang Fotonya Viral saat Tonton MotoGP Mandalika, Sedang Tunggu Kejelasan Nasib

TRIBUNNEWS.COM - Sebuah foto yang memperlihatkan dua pria berjongkok dan pria bersarung menyaksikan tes pramusim MotoGP Mandalika pada Jumat (11/2/2022), viral di media sosial.

Foto tersebut beredar luas setelah diunggah akun Instagram tim Repsol Honda, @hrc_motogp, di hari yang sama.

Dalam foto yang diunggah tim Repsol Honda, ada tiga pria yang menyaksikan tes pramusim MotoGP Mandalika di luar sirkuit.

Dua di antaranya duduk berjongkok, sementara si pria bersarung berdiri sembari menyilangkan tangan.

Di hadapan mereka terlihat pembalap Marc Marquez melaju kencang.

Foto pria bersarung menyaksikan tes pramusim MotoGP Mandalika yang diunggah akun Instagram @hrc_motogp, Jumat (11/2/2022), viral di media sosial. (Instagram @hrc_motogp)

"Private or public test? Incredible passion from the locals here! (Tes pramusim privat atau publik? Gairah yang luar biasa dari penduduk lokal di sini!)" tulis akun @hrc_motogp.

Hingga Minggu (13/2/2022), foto tersebut sudah disukai lebih dari 63 ribu warganet dan mendapat dua ribu lebih komentar yang mayoritas berasal dari Indonesia.

"Enak banget, baru bangun tidur masih pake sarung udah bisa langsung nonton GP depan rumah. Lha kita musti naik pesawat dulu, booking penginapan dulu," tulis sebuah akun.

Lantas, siapakah sosok pria tersebut?

Mengutip Kompas.com, satu d antara pria yang berjongkok adalah Sibawaeh (53), warga yang bertempat tinggal di sekitar Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).