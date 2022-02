Pematokan Calon Lahan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Dimulai dari Magelang

Laporan Wartawan Tribun Jogja Nanda Sagita Ginting

TRIBUNNEWS.COM, MAGELANG - Proyek pembangunan jalan Tol Yogyakarta-Bawen memasuki babak baru.

Jalur tol yang melintas di daerah Magelang sudah memasuki tahapan pematokan calon lahan, tepatnya di Desa Bligo Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Informasi yang dihimpun Tribunjogja.com, pematokan rate of way (ROW) in dilakukan di tiap jarak 50 meter.

“Benar pematokan lahan calon pembangunan tol Bawen-Yogyakarta sudah dimulai.

Kemarin mendapat informasi pejabat pembuat komitmen (PPK) menerjukan ratusan pekerja untuk pematokan,” kata Kabid Penataan Ruang dan Pertanahan DPUPR Kabupaten Magelang Adang Atfan Ludhantono , Rabu (16/02/2022).

Ia menyebutkan untuk pematokan sendiri khusus untuk ROW yakni pada bagian yang akan dibangun jalan aspal tol

“Ada tiga patok di tiap 50 meter yakni patok tengah warna kuning (tengah jalan) dan patok kanan kiri warna merah."

"Informasinya sehari itu pematokan sejauh 2,5 km atau 150 patok, diperkirakan 20 harian selesai,” ujarnya.

Lebar jalan tol sendiri, lanjutnya secara teknis idealnya 60 meter sampai 100 meter.