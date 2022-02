FAKTA Tahanan Tewas Penuh Luka: 6 Anggota Polisi Dinonaktifkan hingga Istri Minta Tolong Jokowi

TRIBUNNEWS.COM - Seorang tahanan di Polsek Lubuklinggau Utara, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan tewas dengan kondisi lebam di sekujur tubuhnya.

Tahanan bernama Hermanto (45) itu mengembuskan napas terakhirnya pada Senin (14/2/2022).

Dia tewas diduga karena mengalami tindak kekerasan oleh oknum anggota polisi saat menjalani pemeriksaan.

Herman merupakan terduga pelaku pencurian yang ditangkap oleh Polsek Lubuklinggau Utara.

Enam Anggota Polisi Dinonaktifkan

Buntut dari kejadian tersebut, enam anggota polisi yang diduga melakukan penganiayaan terhadap korban dinonaktifkan.

Mengutip Tribun Sumsel keenam anggota tersebut berdinas di Polsek Lubuklinggau Utara.

Mereka adalah Aiptu AM, Briptu LP, Briptu ET, Briptu AN, Briptu AK, dan Briptu BD.

Kapolres Lubuklinggau, AKBP Harissandi memastikan penanganan kasus tersebut dilakukan secara transparan.

Para anggota yang dipastikan terlibat akan ditindak tegas.