Buntut Kasus Tahanan di Lubuklinggau Utara Tewas dengan Penuh Luka, 6 Anggota Polisi Dinonaktifkan

TRIBUNNEWS.COM - Kasus tahanan di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, tewas dengan penuh luka masih berlanjut.

Buntut kasus ini, 6 Polsek Lubuklinggau Utara dinonaktifkan sementara.

Seperti diberitakan sebelumnya, tahanan bernama Hermanto (45) itu mengembuskan napas terakhirnya pada Senin (14/2/2022).

Hermanto ditahan di Polsek Lubuklinggau Utara sebelum meninggal.

Pada jenazah Hermanto ditemukan sejumlah luka diduga akibat penganiayaan.

Bagaimana kelengkapan dari kasus ini? Berikut rangkuman fakta-faktanya:

Enam Anggota Polisi Dinonaktifkan

Buntut dari kejadian tersebut, enam anggota polisi yang diduga melakukan penganiayaan terhadap korban dinonaktifkan.

Mengutip Tribun Sumsel keenam anggota tersebut berdinas di Polsek Lubuklinggau Utara.

Mereka adalah Aiptu AM, Briptu LP, Briptu ET, Briptu AN, Briptu AK, dan Briptu BD.