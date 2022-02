Gubernur Jawa Tengah Ganjar Minta Kemenhub Terus Sosialisasi Larangan Truk ODOL  

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merespons keluhan para sopir truk terkait kebijakan pelarangan truk over dimension and over loading (ODOL) menuai polemik.

Ganjar mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan sejumlah sopir truk dan menerima masukan-masukan tersebut

“Kemarin sudah ada masukan, beberapa kawan juga komunikasi langsung dengan saya. Memang ada beberapa catatan yang diberikan terkait kebijakan pelarangan truk ODOL ini,” kata Ganjar dalam keterangannya, Kamis (24/2/2022).

Diketahui, sejumlah sopir truk di berbagai daerah menggelar aksi demonstrasi menolak kebijakan itu, termasuk di Jawa Tengah.

Menurut Ganjar, keseimbangan terkait kebijakan tersebut memang harus dijaga. Kementerian Perhubungan sebagai penanggungjawab diminta segera melakukan sosialisasi terkait kebijakan itu.

“Maka kebijakan ini perlu disosialisasikan, sehingga semua bisa sepakat. Sebelum ditegakkan, akan sangat baik kalau sosialisasi diutamakan, dan masyarakat bisa paham kapan penegakan itu akan dilakukan. Sehingga nanti tidak bikin geger,” ucap Ganjar.

Ia menambahkan, sosialisasi tidak hanya ditujukan pada sopir truk. Teyapi, juga menuasar pada target utama adalah para pengusaha truk itu sendiri.

Sebab, pemilik truk yang biasanya memerintahkan sopir untuk memuat barang melebihi dimensi dan beban yang ditetapkan.

“Para pemilik truk ini yang harus menjadi target utama sosialisasi. Meskipun sopir tidak boleh ditinggalkan, karena sopir juga mengeluhkan kebijakan ini akan mengurangi pendapatan mereka,” ucap Ganjar.