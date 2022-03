VIRAL Wanita Dilamar Kekasihnya Pakai Baliho, Ngaku Kaget Berujung Terharu, Ini Kisahnya

TRIBUNNEWS.COM - Momen bahagia seorang wanita dilamar kekasihnya, viral di TikTok.

Uniknya, wanita ini dipinang melalui billboard alias baliho yang terpasang di tepi jalan.

Kisah ini terungkap dari video akun TikTok @vaniawiraw_.

Di video itu, terlihat foto sang wanita terpampang jelas dalam baliho berukuran besar.

Bahkan, baliho ini tertulis pinangan 'Will You Marry Me?".

Hingga artikel ini tayang, video ini ditonton lebih dari 760 ribu orang.

Momen romantis tak biasa ini lantas menuai rasa haru warganet TikTok.

Tak sedikit netizen juga memberi ucapan selamat kepada sosok wanita ini.

"Happy banget, semoga acranya besok lancar ya kak," tulis @sti******.

"OMG HAPPY FOR YOU KAK, semoga bahagia selamanya sampe tua & maut memisahkannnn," komentar @hos********.