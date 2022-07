KRONOLOGI Pilot Pesawat Citilink Meninggal Dunia setelah Berhasil Mendarat Darurat di Bandara Juanda

TRIBUNNEWS.COM - Humas Angkasa Pura 1 Juanda, Yuristo mengungkapkan kronologi pendaratan darurat Pesawat Citilink dengan nomor pernerbangan Q-G 307, rute Surabaya-Makassar di Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (21/7/2022).

Diketahui alasan pendaratan darurat tersebut dilakukan karena sang pilot, Capt Boy Awalia (48) mengalami darurat kesehatan saat terbang.

Setelah berhasil mendarat darurat di Bandara Juanda, Capt Boy Awalia pun langsung dievakuasi dan ditangani tim medis, tapi tim dokter kemudian menyatakan bahwa Capt Boy meninggal dunia.

Yuristo menuturkan, Pesawat Citilink dengan nomor penerbangan Q-G 307 tersebut awalnya take off dengan baik dan lancar pada pukul 06.10 WIB.

Kemudian 12 menit setelah take off, tower menerima request emergency landing dengan alasan pilot incapacity, atau pilot dalam keadaan sakit saat berada di pesawat.

"Pewasat Citilink rute menuju Makassar dengan nomor penerbangan Q-G 307, berangkat atau take off dengan baik dan lancar pada pukul 06.10 WIB. Lalu di pukul 06.22 atau 12 menit setelah take off, tower menerima request emergency landing."

"Dengan alasan pilot incapacity atau pilot dalam keadaan sakit saat berada di dalam pesawat," kata Yuristo dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Jumat (22/7/2022).

Selanjutnya pada pukul 06.56 WIB, Pesawat Citilink dengan tujuan Surabaya-Makassar itu kembali mendarat di Bandara Juanda.

Tim Airport Resque and Fire Fighting (ARFF) dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Juanda pun langsung mengevakuasi Capt Boy Awalia.

Capt Boy Awalia pun langsung dibawa ke rumah sakit, tapi setelah diperiksa dokter Capt Boy Awalia telah dinyatakan meninggal dunia.