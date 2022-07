Cinta Laura Sentil Pernyataan Wagub Jabar soal Perundungan Bocah SD, Singgung Tak Ada Rasa Empati

TRIBUNNEWS.COM - Publik figur tersohor tanah air Cinta Laura Kiehl merespons pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum soal kasus perundungan bocah SD di Tasikmalaya, Jawa Barat.

Sebelumnya, Uu mengatakan kasus anak SD yang dirundung dan meninggal dunia karena depresi ini adalah candaan dan tak perlu dilanjutkan ke persidangan.

Cinta Laura menyampaikan responsnya dengan mengunggah ulang sebuah video TikTok milik akun @dailyjour yang membahas kasus perundungan tersebut.

Ia mengaku kecewa dan mempertanyakan implementasi sejumlah regulasi yang digunakan untuk perlindungan bagi korban dalam kasus perundungan ini.

Menurutnya, akan menjadi sulit implementasi peraturan tersebut jika pejabat atau orang yang dipandang berkuasa saja tak ada empati terhadap kasus ini.

"UU Perlindungan Anak ada, begitupun UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Tapi bagaimana undang-undang tersebut bisa benar-benar diimplimentasikan dan berfungsi sebagai perlindugan bagi korban-korban pelecehan, perundungan dan kekerasan jika orang-orang yang berkuasa tidak memiliki rasa empati dan pengertian tentang isu-isu ini."

Cinta Laura menyesalkan sejumlah pihak yang tidak peduli akan dampak dari kasus yang dikatakannya tidak manusiawi ini.

"Memalukan juga melihat bahwa mereka tidak sadar dampak jangka panjangnya terhadap kesehatan mental dan produktifitas masyarakat kita," tulis Cinta Laura, Senin (25/7/2022).

Sehingga, Cinta Laura pun mendukung semua pihak untuk menyuarakan agar kasus seperti ini tidak dinormalisasikan.

"Untuk kalian yang berani membuat content seperti ini, teruslah bersuara! Thank you for your courage! Jangan biarkan tindakan-tindakan seperti ini terus dinormalisasikan! Pelaku harus menerima sanksi/dihukum atas perbuatan mereka. Stop letting deviants and criminals get away! It’s time for CHANGE."