Semakin Banyak dan Meluas, The Palace Jeweler Resmikan Gerai ke-34 di Mega Mall Batam Centre

TRIBUNNEWS.COM, BATAM - The Palace, merek perhiasan emas dan berlian terkemuka di Indonesia yang berada di bawah naungan PT Central Mega Kencana (CMK), kembali membuka gerainya di Mega Mall Batam Centre pada Rabu (27/7/2022).

Pembukaan gerai ini menjadi yang ke-34 dari keseluruhan gerai CMK yang berjumlah 91outlet. Di acara pembukaannya, The Palace Jeweler Mega Mall Batam Centre juga menghadirkan berbagai promo menarik untuk beberapa koleksi perhiasannya, mulai dari Moela hingga liontin seri Alphabet dan Shio.

The Palace National Jeweler Mega Mall Batam Centre (ISTIMEWA)

Pembukaan gerai terbaru The Palace yang ke-34 ini mengambil lokasi di Mega Mall Batam Centre lantai dasar atau Ground Floor, GF – 116 & 117.

Adapun pembukaannya dilakukan berdasarkan tingginya minat masyarakat Batam dan sekitarnya terhadap perhiasan berlian berkualitas, khususnya yang dihasilkan oleh merek perhiasan terkemuka nasional, The Palace Jeweler.

Terbukti dengan gerai The Palace Jeweler Mega Mall Batam Centre yang merupakan gerai ke-2 yang diresmikan di Batam.

Jelita Setifa selaku General Manager The Palace Jeweler mengatakan, “The Palace Jeweler melihat bahwa minat masyarakat Batam akan perhiasan dan keindahan sebagai sebuah potensi untuk semakin memperluas jangkauan The Palace. The Palace Jeweler hadir semakin dekat serta semakin banyak dan mudah dijangkau oleh para pencinta perhiasan di Batam. The Palace juga hadir untuk memasyarakatkan perhiasan berlian yang Therjangkau untuk semua pencinta perhiasan di Indonesia.”

“Pemerintah Pemprov Kepri mengucapkan selamat atas telah dibuka dan diresmikannnya The Palace National Jeweler di Mega Mall Batam Centre,” ujar Aries Fhariandi, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kepulauan Riau.

“Kepri khususnya Batam memiliki market yang sangat potensial untuk mengembangkan usaha seperti ini. Tidak hanya menyasar masyarakat lokal tetapi potensi pembeli di Batam juga berasal dari luar Batam termasuk dari luar negeri. Utamanya Negara tetangga kita yakni Singapura dan Malaysia. Dengan telah di bukanya pintu perjalanan wisata pasca pandemi Covid-19, geliat ekonomi dan daya beli di Kepri dan Batam pasti akan meningkat. Oleh karena itu kami yakin The Palace outlet Batam ini pasti akan berkembang dan meraih kesuksesan di Batam," ujarnya.

“Harapan kami juga agar The Palace dapat memadukan kearifan lokal di Kepri yang berbasis etnik dan budaya lokal pada produk-produl yang dihasilkan, sehingga keberadaan The Palace di Kepri juga memberikan nilai tambah tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga dari aspek sosial dan budaya,” tambahnya.

Harapan yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, Drs. Ardiwinata.