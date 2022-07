FAKTA Video Viral Sopir Taksi Online Lecehkan Penumpangnya: Jadi Tersangka, Terancam 4 Tahun Penjara

TRIBUNNEWS.COM - Video sopir taksi online lecehkan penumpangnya di Kota Manado, Sulawesi Utara, viral di media sosial.

Berdasarkan penelusuran Tribunnews.com, video tersebut direkam dan diunggah oleh korban sendiri di akun Instagram pribadinya @ebbyt***** pada Kamis (28/7/2022).

Pada awal video terlihat sopir taksi online itu mengulurkan tangan kirinya ke arah belakang.

Ia berusaha menyentuh bagian tubuh dari korban.

Korban sudah memperingatkan agar sopir tidak melakukan perbuatan tersebut.

Namun sopir tersebut tetap melakukan aksinya.

Bahkan, ia secara terang-terangan menyentuh tangan penumpangnya berulang kali.

"So sorry for what happened to you. HRS BGT VIRALKAN & LAPORKAN!!!!," tulis dalam keterangan video.

Sementara hingga Jumat (29/7/2022) rekaman berdurasi hampir 6 menit ini sudah ditonton lebih dari 727 ribu kali.