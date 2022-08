Semakin Meluas, CMK Resmikan Gerai Frank & co. dan The Palace Jeweler di Trans Icon Mall Surabaya

Central Mega Kencana (CMK) resmikan pembukaan gerai perhiasan Frank & co. dan The Palace Jeweler terbaru di Trans Icon Mall Surabaya pada Sabtu (27/8/2022).

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Central Mega Kencana (CMK), perusahaan perhiasan ternama dan tepercaya di tanah air, semakin mendekatkan diri kepada pelanggan melalui pembukaan gerai perhiasan Frank & co. dan The Palace Jeweler terbaru di Trans Icon Mall Surabaya pada Sabtu (27/8/2022).

Dengan adanya pembukaan dua gerai baru ini, CMK pun hingga kini telah memiliki total 92 gerai perhiasan melalui merek MONDIAL, Frank & co., dan The Palace Jeweler.

Pembukaan gerai ini merupakan kebanggaan bagi CMK dalam perjalanannya membangun ekosistem bisnis perhiasan emas dan berlian Indonesia.

Pembukaan ini menandai terus berkembangnya CMK baik dalam segi bisnis, pelayanan, juga dalam inovasi produk yang terus dilakukan untuk memuaskan para pelanggan maupun seluruh pencinta perhiasan di Indonesia.

Komitmen Frank & co. sediakan perhiasan berkualitas unggul

Melalui gerai terbarunya di Trans Icon Mall Surabaya, Frank & co. berkomitmen untuk menyediakan aneka koleksi perhiasan berkualitas unggul bagi para pelanggan di Kota Pahlawan.

Komitmen ini diwujudkan dengan menghadirkan perhiasan emas maupun berlian yang senantiasa menjunjung tinggi standar penilaian berlian yang sangat baik, seperti 4C yaitu standar penilaian berlian bertaraf internasional yang berasal dari Gemological Institute of America (GIA), juga beyond 4C yakni 12 Degrees of Rarity seperti yang dimiliki oleh berlian Frank Fire, yang dipilih berdasarkan 12 parameter.

Ferdy Felano selaku GM Frank & co. menyatakan, “Kami hadir di Trans Icon Mall Surabaya untuk memenuhi permintaan yang tinggi dari pencinta perhiasan di Surabaya yang mendambakan koleksi perhiasan berlian dengan standar kualitas pada tingkat warna F dan kejernihan VVS. Frank & co. sebagai rumah perhiasan ternama di Indonesia semakin membuktikan komitmennya untuk terus melakukan inovasi tanpa henti demi memenuhi kebutuhan pelanggan baik lewat perhiasannya maupun pelayanannya.”

Setiap perhiasan berlian yang diproduksi Frank & co. dipastikan telah memenuhi kriteria Clarity (kejernihan), Carat (carat), Color (warna), serta Cut (potongan).

Keempat kriteria ini memastikan seluruh perhiasan mewah milik Frank & co. selalu eksklusif dan tepercaya keasliannya. Tak hanya itu, ditambah lagi dengan 12 Degrees of Rarity yang dimiliki oleh berlian Frank Fire, dengan 12 parameter yang terdiri dari cut, color, clarity, carat, freshness, authentication, perfect matching quality, polish, symmetry, hearts & arrows, no fluorescence, dan rarity.