Ingin Pengalaman Wisata Tak Terlupakan, Saatnya Jelajahi Hidden Gem di Kabupaten Gunungkidul

TRIBUNNEWS.COM - Gunungkidul merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Pusat pemerintahannya sendiri berada di Kapanewon Wonosari.

Saat ini Pemerintah Gunungkidul sedang melakukan sebuah kegiatan branding dengan Campaign #IniGunungkidul – The Ultimate Hidden Gem.

Tentunya kegiatan branding ini dilaksanakan sebagai langkah Pemerintah Gunungkidul untuk berpromosi sekaligus meningkatkan daya tarik wisatawan guna merasakan pengalaman berwisata dengan sentuhan sumber daya Gunungkidul yang terkenal akan kekayaan serta keindahannya.

Konsep Campaign #IniGunungkidul – The Ultimate Hidden Gem ialah mengangkat berbagai sumber daya Gunungkidul yang masih belum banyak diketahui oleh wisatawan pada umumnya. Campaign kali ini mengangkat tiga pilar utama sebagai landasannya.

Pilar yang pertama ialah Investasi. Pilar pertama ini berisi mengenai berbagai investasi serta pembangunan Gunungkidul selama ini.

Selain menunjukkan perkembangan serta capaian Pemerintah Gunungkidul dalam berbagai pembangunan yang telah dilakukan, tujuan dari pilar pertama ini juga ingin menarik investor yang tertarik untuk berinvestasi demi terciptanya ekosistem Gunungkidul yang lebih maju melalui campaign ini.

Pilar Kedua ialah mengembangkan ekonomi kreatif melalui usaha mikro, kecil dan menegah (UMKM). Melalui campaign ini, diharapkan bahwa wisatawan tidak hanya mengetahui Gunungkidul yang memang sudah terkenal akan sumber daya alamnya yang indah, melainkan juga terciptanya awareness terhadap berbagai UMKM yang sangat menarik untuk dikunjungi saat berwisata ke Gunungkidul.

Bupati Gunungkidul, Sunaryanta menyampaikan, banyaknya UMKM ini karena menunjang sektor pariwisata di Gunungkidul. Dengan peningkatan jumlah wisatawan, maka UMKM kemudian tumbuh dengan baik.

Menurutnya, ada sekitar 30.000 ribu usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM yang ada di daerahnya. Dari jumlah itu, cukup banyak yang memiliki kekhasan. Terutama yang menjual berbagai macam produk hasil pertanian.

“Di Gunungkidul UMKM sangat banyak. Ada sekitar 30.000 jumlahnya. Khasnya juga banyak. Salah satunya yang berbahan bakunya dari singkong. Kemudian dari umbi-umbian. Itu sangat banyak sekali,” katanya.