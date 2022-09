Situs Resmi DPRD Riau Diretas, Pelaku Beri Pesan : Persetan Bjorka, Kita Selalu Ingat Kasus Shambo

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru Nasuha Nasution

TRIBUNNEWS.COM, PEKANBARU - Situs resmi DPRD Riau beralamat domain dprd.riau.go.id mendapat serangan dari hacker, Jumat (30/9/2022).

Saat diretas, tampilan berubah terpasang gambar anime dengan latar warna hitam pekat.

Peretas juga meninggalkan beberapa pesan, salahsatunya adalah menyinggung soal Bjorka yang sempat viral beberapa waktu lalu.

Ini isi pesan yang ditulis hacker dalam Bahasa Inggris:

"Who Am I?" tulis peretas yang mengaku sebagai JavaneseTeam ft Banyumas Cyber Team.

“Hmmm, Bjorka? who is Bjorka? why is the public so busy talking about Bjorka?”.

“…whether Bjorka is a dangerous hacker or just a small piece of trash who is the lowest level among other hackers, why is the public talking about Bjorka when for us Bjorka is not a threat.”

“…he is just a pubescent boy, no live who wants to be considered by the public because he is an introvert.”

“Fuck of Bjorka, we always remember the case of Shambo!!!” tulisnya dalam bahasa Inggris.