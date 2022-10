Korban Pembunuhan Sekeluarga di Way Kanan Dibawa ke RS Bhayangkara Lampung, Besok Polisi Olah TKP

KIRI: TKP septic tank yang diduga menjadi tempat pembuangan empat jasad satu keluarga di Way Kanan, Lampung. KANAN: Pelaku pembunuhan satu keluarga

Laporan Wartawan Tribun Lampung Bayu Saputra

TRIBUNNEWS.COM, LAMPUNG - Polda Lampung akan memback up Polres Way Kanan kasus viral pembunuhan sekeluarga di Way Kanan, Lampung.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, kasus ini menjadi atensi dan akan diungkap secara terang benderang.

Zahwani Pandra menjelaskan, jenazah korban pembunuhan sekeluarga di Way Kanan sedang dalam perjalanan ke Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Polda Lampung.

"Pada kasus ini tentunya akan dilakukan proses autopsi kepada para jenazah.

Barusan saja selesai pembongkaran jenazah tersebut," kata Kombes Pol Pandra, Kamis (6/10/2022).

Dijelaskannya, karena perjalanan cukup jauh dan kemungkinan jenazah akan sampai sekitar pukul 21.00 wib atau bahkan lebih.

Dimana dari Blambangan Umpu ibu kota Way Kanan ke daerah Marga Jaya memakan waktu 3 jam perjalanan.

Polda Lampung mengatensi kejadian satu keluarga yang dibunuh di Way Kanan.

"Saat ini sedang melakukan proses mengungkap kasus ini supaya terang," kata Pandra.