Pelaku Industri Perhotelan di Bali Onboarding Jasa Akomodasi dan Paket Meeting pada e-Katalog

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Toni Bramantoro

TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) berkolaborasi dengan LKPP mengadakan Onboarding Pendaftaran Produk Catalog Elektronik Etalase Jasa Akomodasi dan Paket Meeting Pelaku Industri Perhotelan di Provinsi Bali.

Sekretaris Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf Oni Yulfian menjelaskan kegiatan tersebut sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah menerapkan prinsip efektif dan efisien. Untuk itu, proses pengadaan jasa akomodasi dan paket meeting seharusnya menerapkan prinsip tersebut.

“Saya berharap, setelah kegiatan ini para pelaku industri perhotelan yang hadir secara langsung telah onboarding-kan jasa akomodasi dan paket meeting pada katalog elektronik,” ungkap Oni Yulfian saat kegiatan Onboarding Pendaftaran Produk Catalog Elektronik Etalase Jasa Akomodasi dan Paket Meeting di Kuta Paradiso Hotel, Bali, beberapa waktu lalu

Direktur Manajemen industri Kemenparekraf/Baparekraf, Syaifullah, menyampaikan kegiatan onboarding diikuti oleh 40 Hotel di Bali yang diharapkan dapat memberikan contoh kepada hotel lain bahwa onboarding ke E Catalog Sektoral LKPP itu mudah.

"Hotel dapat memanfaatkan onboarding ini untuk mempermudah kementerian/lembaga/daerah pada saat memesan hotel untuk kegiatan,"ujarnya.

Ketua UKPBJ Kemenparekraf/Baparekraf, Sadimin dalam paparannya mengatakan “Pemanfaatan E-Catalog bertujuan untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang Cepat, Mudah, Transparan, dan Tercatat Secara Elektronik”, ujar Sadimin

Analis Kebijakan Madya, Direktorat Pengembangan Sistem Katalog, LKPP, Hilman Fazri menuturkan “dengan katalog elektronik ini, telah merubah pengadaan barang/jasa pemerintah yang awalnya tidak tercatat dengan baik menjadi tercatat secara sistem. Selain itu dengan adanya katalog elektronik ini, dapat meningkatkan peran UKM dan Koperasi serta mendorong pemanfaatan produk dalam negeri”, ujar Hilman.

Kegiatan yang berlangsung selama 1 hari pada tanggal 21 Oktober 2022 di Kuta Paradiso Hotel, Bali diikuti oleh perwakilan dari Hotel Jimbaran Bay Beach, The Layar Petitenget, Kayumas Seminyak Resort, The101 Bali Fontana Seminyak, Jambuluwuk Oceano Seminyak Hotel, Cross Bali Breakers, La Berceuse Resort and Villa Nusa Dua, Hotel Vilalumbung, Fame Hotel Sunset Road Bali, Double-six Luxury Hotel Seminyak, Blu-Zea Resort by Double-Six, Grand Zuri Kuta Bali.

Kemudianm The Patra Bali Resort & Villas, New Garden View Resort, The Cakra Hotel, Mercure Bali Nusa Dua, Hilton Bali Resort, Hotel Masainn, W Bali Seminyak, The Bali Dream Villa, Natya Hotel & Resort, J4 Hotels Legian, Adhi Jaya Hotel, Grand Istana Rumah Kuta, Hotel & Residences Riverview Kuta – Bali, Grand Whiz Nusa Dua, Amaris Hotel Teuku Umar, Grand Hyatt Bali, Courtyard by Marriot Bali Seminyak.

Lalu Courtyard by Marriot Bali Nusa Dua, Melia Bali, Novotel Bali Nusa Dua Hotel & Residences, Nusa Dua Beach Hotel & Spa, Renaissance Bali Nusa Dua Ressort, Sofitel Bali Nusa Dua Ressort, Bali Dynasty Resort, The Westin Resort Nusa Dua Bali, The Trans Ressort Bali, Zuri Express Jimbaran dan VOUK Hotel & Suites Bali. Dari kegiatan ini sudah ada 10 hotel yang berhasil onboarding pada katalog elektronik, yaitu Fontana Bali, The Bali Dream Villa Seminyak, Kayu Mas Seminyak Resort, Cross Bali Breakers, Natya Hotel, Mercure Bali Nusa Dua, Courtyard by Marriot Nusa Dua, The Cakra Hotel, Avenzel Hotel dan Kuta Paradiso Hotel serta akan dilanjutkan dengan coaching clinic utk hotel-hotel yg membutuhkan pendampingan pada saat melakukan onboarding.

Diharapkan dengan adanya Onboarding Pendaftaran Produk Katalog Elektronik Etalase Jasa Akomodasi dan Paket Meeting ini industri perhotelan dapat onboarding pada Katalog Elektronik sehingga proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan.