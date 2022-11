Anak Wakil Ketua DPRD Labura Tersangka Pelaku Pencabulan Dikabarkan Menikahi Korbannya

Istimewa

AS, anak dari Wakil Ketua DPRD Labura dilaporkan terkait kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh AS, berakhir dengan kesepakatan damai. Pelaku AS dan korbannya berinisial IR dikabarkan akan menikah.