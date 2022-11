Hunting Together Be Better, Merayakan Tumbuhnya Geonusantara Regional Jabodetabek ke-6

Komunitas Foto Geonusantara Regional Jabodetabek menyelenggarakan Workshop dan Sesi Photo dengan mengambil tema “Hunting Together Be Better”.

TRIBUNNEWS.COM, Jakarta (12/11) - Komunitas Foto Geonusantara Regional Jabodetabek menyelenggarakan Workshop dan Sesi Photo bagi para member dan juga non member untuk merayakan Ulang Tahun yang ke-6 dengan mengambil tema “Hunting Together Be Better”.

Acara yang diselenggarakan di café Coffee & Couple, Tebet, Jakarta Selatan ini mengundang Charles S Widjaja sebagai pemateri Portrait Photography, yang kemudian dilanjutkan sesi hunting foto Portrait, Toys, dan Food.

Acara ini mendapat banyak dukungan, beberapa di antaranya: DOSS Camera & Gadget, KOMPAS, Tamron Indonesia, Komunitas Miniature Figure Indonesia, Joyday Ice Cream, Café Coffee & Couple, Sanggar Liza, Marscake Jakarta, Tribunnews.com

Sekilas Komunitas Foto Geonusantara Regional Jabodetabek didirikan untuk menjadi media ekspresi dan apresiasi para pecinta fotografi dan beranggotakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai kecintaan yang kuat terhadap Indonesia.

Para membernya aktif berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp, menunjukkan skill fotografinya melalui media sosial (Instagram) dan saling memberikan apresiasi, tidak hanya untuk memperkuat bonding namun juga untuk menjalin persatuan antar anggota, dan membina solidaritas sesame penggemar fotografi.

Hunting Together Be Better ini tidak hanya menjadi program utama saat ulang tahun, namun juga untuk mensyukuri kebersamaan dan berlanjut ke kegiatan rutin hunting bersama selanjutnya.

KaProv Jabodetabek, Ronny Tasroni, menyatakan “Tujuan dari acara ini adalah untuk menambah wawasan dari para member tentang Photography melalui Workshop Photography dan dilanjutkan dengan sesi foto yang dilaksanakan saat event, selain itu juga meningkatkan rasa kebersamaan dari member Geojabodetabek.“

Ikuti terus keseruan Komunitas Foto Geonusatara Regional Jabodetabek melalui akun Instagram @geojabodetabek, dan para member Geonusantara Regional Jabodetabek diharapakan bisa terus aktif mengikuti program rutin Geonusantara, di antaranya: Unggah Bersama Geonusantara, Upram, Fitur Harian, Geonusantara Juara, Program Belajar Bersama Keluarga Geonusantara (BBKG), Minggu Niaga.