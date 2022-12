Bupati Suwirta Raih Penghargaan WHO Karena Komitmen Perangi Rokok

Dok. pribadi

Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta menerima penghargaan World No Tobaco Day Award dari World Health Organization (WHO) pada acara 7th Asia Pacific Summit of Mayors di Prime Plaza Hotel Sanur Bali pada 1 – 3 Desember 2022. 7th Asia Pacific Summit of Mayors sendiri merupakan acara yang diselenggarakan oleh organisasi bernama Asia Pacific Cities Alliance for Health and Development (APCAT).