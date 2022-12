Targetkan Sistem Pengadaan Makin Akuntabel, PT Timah Gelar eProcurement Next Generation  

PT Timah targetkan sistem pengadaan yang makin efektif, transparan, akuntabel, adil dan wajar. Di antaranya dengan melaksanakan GO Live eProcurement Next Generation.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hasiolan Eko P

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- PT Timah targetkan sistem pengadaan yang makin efektif, transparan, akuntabel, adil dan wajar. Di antaranya dengan melaksanakan GO Live eProcurement Next Generation.

eProcurement Next Generation merupakan salah satu sistem pengadaan terintegrasi yang dilakukan PT Timah untuk menyempurnakan sistem eProcurement sebelumnya, sehingga proses pengadaan bisa dilaksanakan dengan terintegrasi.

Go Live eProcurement Next Generation ditandai dengan penekanan tombol Go Live oleh Direktur Utama PT Timah Tbk, Achmad Ardianto, Direktur SDM PT Timah Tbk Yennita dan Kepala Divisi Pengadaan Rahmat Taufik sebagai tanda diluncurkannya eProcurement Next Generation sebagai sistem pengadaan di PT Timah Tbk.

Direktur Utama PT Timah Tbk, Achmad Ardianto mengatakan dengan adanya eProcurement Next Generation sistem pengadaan bisa berjalan secara efisien, efektif, transparan, adil, wajar dan akuntabel.

Dengan sistem yang terintegrasi ini juga memberikan kemudahan bagi mitra usaha karena saling terkoneksi.

"Sistem ini harus dimanfaatkan dengan baik. Dengana adanya eProcurement Next Generation kita bisa mendapatkan informasi yang utuh tentang sistem pengadaan. Karena kita ingin pengadaan yang efisien, efektif, transparan adil, wajar dan akuntabel," ujarnya, Sabtu (24/12/2022).

Dirinya juga berharap sistem ini bisa memberikan manfaat bagi sesama. Kedepan kata dia sistem ini juga harus terus dikembangkan sehingga butuh feedback dari para mitra usaha PT Timah Tbk.

"Saya beraharap kita menyambut sistem ini dengan optimisme. Kalau mengalami hambatan sistem didiskusikan. Kita sudah berinvestasi dan kita berharap ini bisa dimanfaatkan secara maksimal," ucapnya.

Direktur SDM PT Timah Tbk Yennita mengatakan, hadirnya eProcurement Next Generation ini merupakan bentuk kolaborasi untuk menuju digitalisasi proses pengadaan sehingga prosesnya bisa lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

"Manfaatkan sistem ini sebaik-baiknya untuk bisa mempercepat proses yang terintegrasi. Terobosan ini akan berdampak cukup signifikan terhadap upaya efisiensi," pesannya.

Konsultan tim ADW Sony Sumarsono mengatakan, eProcurement Next Generation ini merupakan upaya digitalisasi yang dilakukan perusahaan menyambut tantangan ke depan.

"Digitalisasi ini akan mempercepat akselarasi rantai pasok, sehingga semunya tersistem dan mudah dilakukan evaluasi dan meminimalisasi potensi risiko," ucapnya.

Salah satu Mitra Usaha PT Timah Tbk, Efendi dari PT Keluarga Mandiri mengatakan eProcurement Next Generation memberikan banyak kemudahan bagi mereka seperti proses pengadaan dan pembayaran yang lebih cepat.

Senada, Ririt Lukmansyah dari ISS Indonesia mengapersiasi inovasi sistem eProcurement Next Generation karena memudahkan ke dua pihak dalam bekerja sama.