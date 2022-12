Puncak Bogor Diselimuti Kabut Tebal, Polisi Imbau Pengendara Hati-hati dan Waspada Cuaca Ekstrem

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin menyampaikan informasi kepada wisatawan yang akan berlibur ke kawasan Puncak, Kabupaten Bogor agar berhati-hati saat di jalan.

Menurutnya, saat ini kawasan Puncak sedang diselimuti kabut tebal, Jumat (30/12/2022).

Kondisi itu terjadi karena cuaca ekstrem yang ditandai dengan curah hujan sedang hingga tinggi beberapa hari belakangan ini.

Dikutip dari Kompas.com, pengendara diminta untuk terus meningkatkan kewaspadaan, menjaga jarak aman, dan mengurangi kecepatan.

"Mulai masuk perkebunan teh itu kabut cukup tebal, sehingga para pengendara harus berhati-hati, kemudian kecepatannya dikendalikan supaya tidak terjadi kecelakaan," ungkap Iman kepada wartawan di Pospam Gadog, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jumat.

"Hal ini harus kita lakukan bersama-sama untuk menjaga keselamatan masing-masing di jalan," imbuhnya.

Sejauh pantauan anggota di lokasi, Iman menyebut, beberapa titik yang masih diselimuti kabut yakni kawasan Gunung Mas, Riung Gunung, dan seputaran perkebunan teh.

Hingga sore ini, kawasan tersebut diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di beberapa titik.

Iman mengingatkan masyarakat untuk terus waspada ketika melintas maupun menuju tempat wisata di Puncak Bogor.

Khususnya pengendara roda dua. Jaga jarak aman antar kendaraan karena jalan licin.

Apalagi, cuaca ekstrem yang ditandai dengan curah hujan ini diprediksi akan terjadi sampai besok atau akhir 2022.

Karena itu, perlu adanya peringatan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan untuk selalu berhati-hati karena jalan menjadi licin. Khususnya pengendara roda dua. Jaga jarak aman antar kendaraan.

Kemudian, terdapat daerah-daerah yang rawan longsor. Ia menegaskan agar wisatawan harus tetap waspada ketika stay atau menginap di wilayah Puncak Bogor.

"Berkaitan dengan cuaca yang cukup ekstrem dengan curah hujan yang tinggi di area Puncak, tentunya kita semua harus terus waspada dengan kondisi Puncak itu sendiri," ungkapnya.

Pantauan Kompas.com di Pospam Gadog, situasi arus lalu lintas terpantau mengalami kepadatan di beberapa titik. Kondisi cuaca terpantau hujan dengan intensitas sedang.

Adapun untuk kepadatan arus kendaraan terjadi di Pasir Muncang, Pasir Angin Megamendung, Pasar Cisarua hingga Simpang Taman Safari.

Untuk itu, polisi memberlakukan sistem satu arah atau one way guna mengurai arus dan mengantisipasi terjadinya kemacetan yang berlanjut. Sistem one way itu hanya berlaku sebentar.

