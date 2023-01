FKM Gelar Pertemuan dengan Sejumlah Tokoh dan Ulama di Jawa Timur

Forum Kabah Membangun (FKM) menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh dan ulama se Jawa Timur di Pesantren AT Tauhid Wonokromo Surabaya, Sabtu (21/1/2023).

Laporan Wartawan Tribunnews, Erik Sinaga

Pertemuan tersebut dipimpin tokoh PPP yakni Ketua Umum FKM Habil Marati.

Dalam acara tersebut, FKM memberikan sosialiasi terkait bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem Anies Baswedan.

Habil Marati mengatakan PPP bisa lolos Pemilu 2024 bila mendukung Anies Baswedan jadi Capres.

Marati meminta agar umat mendukung Anies Baswedan apalagi elektabilitas Anies cukup menonjol.

"Seluruh tokoh umat Islam satu barisan mendukung capres yang aspiratif terhadap umat Islam yakni Anies Baswedan," katanya dalam keterangannya.

Dalam acara tersebut, FKM turut memperkenalkan para ulama dan tokoh dari Sumenep, Tuban, Jember, Probolinggo, Mojokerto, Surabaya dan lainnya yang hadir.

Hasil survei

Temuan survei New Indonesia Research and Consulting menunjukkan elektabilitas Ganjar unggul, mencapai 24,2 persen.

Prabowo Subianto berada pada peringkat kedua dengan elektabilitas sebesar 20,1 persen.

Posisi Prabowo kian didekati oleh Anies Baswedan yang juga terus mengalami kenaikan dalam setengah tahun terakhir, dan kini elektabilitasnya 18,3 persen.

“Ganjar makin unggul di posisi tiga besar dalam bursa capres, sedangkan Prabowo dan Anies bersaing ketat,” ujar Direktur Eksekutif New Indonesia Research & Consulting Andreas Nuryono dalam siaran pers di Jakarta, pada Selasa (17/1/2023).

Survei New Indonesia Research and Consulting dilakukan pada 5-10 Januari 2023 terhadap 1200 orang mewakili seluruh provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error ±2,89 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.