Peneliti INDEF Tekankan Pentingnya Pemuda NTB Berinovasi dan Kuasai Teknologi Guna Membangun Daerah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti INDEF Mirah Midadan Fahmid menekankan pentingnya inovasi yang dilakukan para pemuda Nusa Tenggara Barat (NTB) agar produktivitas di berbagai sektor unggulan di NTB bisa meningkat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pernyataan ini disampaikannya saat menjadi salah satu narasumber dalam acara Dialog Interaktif yang bertajuk Paradigma Forum dengan mengangkat tema 'Peran Pemuda NTB untuk Pembangunan Daerah" di salah satu kafe di Jakarta Selatan, Minggu (22/1/2023) siang kemarin.

Mirah Midadan, perempuan yang berusia 29 tahun dan tengah menyelesaikan studi doktoral di Universitas Indonesia (UI) ini mengawali paparannya dengan menjelaskan bahwa untuk berperan dalam pembangunan daerah, pemuda harus memulainya dari diri sendiri.

"Kalau kita mau berperan bahkan melakukan perubahan kecil di tengah kita, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari tahu diri kita sendiri, kalau kita tahu peta ini, maka kita akan tahu bagaimana kita berkontribusi terhadap pembangunan daerah," ujar Mirah sembari menceritakan penglamannya bergabung di organisasi volunter internasional.

Mirah selaku peneliti yang konsen di bidang ekonomi mengatakan bahwa pembangunan daerah, maka akan terkait sejumlah masalah, salah satunya terkait ketenegakerjaan.

"Ketenagakerjaan ini masalah pemuda, ada aspek-aspek sektoral ekonomi yang memang harus dikuatkan khususnya di NTB," jelasnya.

Alumnus University of Glasgow, The United of Kingdom ini menyebutkan pendidikan merupakan faktor yang penting untuk meningkatakan SDM masyarakat terutama pemuda.

Meskipun, menurutnya belakangan ini ada tren ijazah bukan lagi menjadi kunci utama yang dilihat dunia kerja.

"Tapi jangan sampai berpikir bahwa IPK 2 aja cukup. IPK itu menentukan tingkat intelegensia kita, semakin tinggi IPK atau nilai kita maka akan semakin baik daya analisis kita. Kalau kita punya analisis yang baik, saya yakin akan dapat mengurangi prblematika di kehidupan selanjuttnya dengan jauh lebih baik dan bijak," ujarnya.

Selanjutnya, Mirah berbicara terkait pembangunan NTB dari sektor ekonomi.

Menurutnya, ada tiga sektor utama ekonomi yang paling beperan besar di NTB berdasarkan data BPS, antara lain sektor akomodasi yakni makanan minuman, yang tentu saja terkait dengan pariwisata, kedua sektor transportasi, dan ketiga sektor pertambangan.

Ada pula sektor pertanian dan peternakan.

Menurut Mirah, peran pemuda dan milenial dalam konteks tersebut adalah bagaimana para pemuda yang telah bersekolah tinggi di perguruan tinggi ini dapat melakukan inovasi dan mengkombinasikan dengan teknologi terkini.

Sehingga ini dapat memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap masyarakat.