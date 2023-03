Gubernur Olly Dondokambey Siap Wujudkan Sulawesi Utara Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik

TRIBUNNEWS.COM, MANADO - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey, bergerak cepat mengambil peluang dan kesempatan untuk mewujudkan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia Pacific.

Satu di antaranya melakukan kerjasama dengan IDEA consultans Inc, Jepang

"Kerja sama dengan IDEA Consultans Inc merupakan tindak lanjut dari kerja sama yang telah digagas beberapa tahun sebelumnya yang mencakup reformasi birokrasi dan pelayanan publik, sanitasi dan lingkungan hidup, kelautan, perikanan dan pertanian serta pelayanan kesehatan," kata Gubernur Sulut.

Olly Dondokambey mengatakan, Sulawesi Utara memiliki posisi geografis, geoposisi hingga geostrategi yang membuat Sulut berpeluang menjadi pintu gerbang Pasifik.

Sebelum Pandemi Covid-19 melanda dunia, tanpa terkecuali Indonesia bahkan Sulawesi Utara, pembangunan di daerah Nyiur Melambai Sulawesi Utara berkembang pesat.

Ia menjabarkan, dengan memperhatikan suistainabilities yang mengedepankan prinsip 5 P (People, Planet, Prosperity, Peace, and Partnership), Sulawesi Utara berupaya menunjukkan kepada dunia keramahan masyarakat yang ingin menyapa setiap orang yang berkunjung dengan senyum dan keramahan selayaknya seorang saudara.

Selain itu, potensi pasar Sulawesi Utara dengan komoditi utama di bidang kelautan dan perikanan serta pertanian, memberikan keyakinan produk dan hasil bumi Sulawasi Utara dapat go global.

Menurut Olly Dondokambey, kerja sama dengan IDEA Consultans Inc dipandang dapat mempercepat laju langkah Sulut untuk menetapkan dirinya sebagai pintu gerbang Asia Pacific, namun sebelum hal itu terwujud sangat disadari Sulawesi Utara perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk membenahi dan me.perkuat fondasinya, antara lain melalui perwujudan birokrasi yang reformis, peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif dan berempati tanpa mengabaikan assurance, tangible, dan realibility.

Selain itu, perbaikan sanitasi dan lingkungan hidup yang eco friendly, pengembangan infrastruktur yang terintegrasi, dan pengembangan eco tourism di Sulawesi Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang didampingi oleh Ketua DPRD Provinsi dr Fransiscus ilangen, para Bupati/Walikota se-Sulawesi Utara yang turut menjadi Delegasi, Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Steve Kepel, dan Assisten Sekprov Bidang Administrasi Umum Frangky Manumpil, serta Rektor Universitas Sam Ratulangi Prof Oktovian Sompie dan Kepala Kanwil Kemenkunham Sulawesi Utara Ronald Lumbuun juga telah menandatangani Minutes of Meeeting North Sulawesi Province Government and IDEA Consultans Inc Japan yang ditanda tangani oleh Dr Hideo Tabata sebagai CEO IDEA Consultans Inc.

Penandatanganan MoM tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang turut diikuti oleh para Bupati/Walikota sebagai delegasi dalam pertemuan tersebut.

Adapun 4 point penting yang diatur dalam Minutes of North Sulawesi Province Government, yaitu pembangunan perikanan yang terintegrasi dengan Fish Market International, Pengembangan pariwisata yang eco tourism, pembangunan infrastruktur drainase yang terintegrasi, capacity building bagi ASN Pemprov Sulut dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara dalam hal reformasi birokrasi, manajemen lingkungan, dan manajemen pengembangan pariwisata.

