Hadiri Panen Raya di Ngawi, Jokowi Minta Para Petani Segera Bertanam Lagi: Mumpung Masih Hujan

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Presiden Joko Widodo atau Jokowi berpesan agar para petani bisa turut andil dalam membantu menstabilkan harga gabah dan beras.

Hal tersebut dikatakannya saat melakukan panen raya di Desa Kartoharjo, Kabupaten Ngawi.

Menjaga stabilitas harga, dikatakan Jokowi, penting agar petani bisa mendapat untung maksimal.

"Soalnya saat ini panen raya, kalau nggak dijaga, jatuh harga gabah dan beras, yang sulit pemerintah menyeimbangkan harga. Kita ingin harga di petani wajar dapat keuntungan, harga pedagang wajar, harga di konsumen wajar itu yang tidak gampang cari keseimbangan," kata Jokowi dalam keterangannya, Sabtu (11/3/2023).

Untuk menstabilkan harga tersebut, Jokowi meminta para petani di Ngawi segera melanjutkan tanam padi kembali.

"Mumpung masih ada hujan, setelah panen ini jangan di jeda langsung tanam lagi mumpung masih ada air," kata Jokowi.

Jokowi juga mengapresisi keberhasilan petani Ngawi yang mampu memproduksi 10 ton produksi padi setiap hektarenya.

Pasalnya, saat menghadiri panen raya di Kebumen, Jawa Tengah, Jokowi mengatakan produktivitasnya berbeda dengan yang di Ngawi

“Di sini (Ngawi) sudah ada yang mencapai 10 ton per hektare, ada yang 8 ton per hektare dan yang kemarin di sana (Kebumen) 5 sampai 6 ton per hektare," ungkap Jokowi.

Hadir mendampingi Presiden Jokowi, di antaranya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jatim Irjen Toni Harmanto Bupati Ngawi Ony Anwar.