Anggota Polda Gorontalo Ditemukan Meninggal Dalam Mobil Dinas, Diduga Bunuh Diri

TRIBUNNEWS.COM - Seorang anggota Polda Gorontalo, Briptu RF ditemukan tak bernyawa di sebuah mobil dinas Polri yang terparkir di sebuah jalan di Desa Ombulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo.

Penemuan jasad Briptu RF bermula dari laporan Kepala Desa Ombulo.

Dari laporan tersebut Kanit Intelkam Polsek Limboto Barat, Aiptu Sarifudin langsung menuju lokasi.

Sesampainya di lokasi kejadian, mobil dinas bernomor 1214-XXIX tersebut ditemukan dalam kondisi mesin hidup dan terkunci dari dalam.

Pihak kepolisian pun memecah kaca dan ditemukan Bripka RF dengan luka tembak di dada sebelah kiri.

Polisi juga menemukan senjata api di dekat handle rem tangan.

Baca juga: Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan Kota Gorontalo, Sabtu 25 Maret 2023

Dari rilis yang diterima Tribunnews.com, korban diduga menembak dirinya sendiri.

Saat ditemukan, korban berada di bangku pengemudi.

Hasil pemeriksaan sementara, tak ada tanda kekerasan di tubuh korban.

Pihak penyidik pun masih melakukan pendalaman korban.

Kini, jasad korban dibawa ke RS Aloe Saboe Gorontalo untuk dilakukan autopsi.

Kontak bantuan

Bunuh diri bisa terjadi saat seseorang mengalami depresi dan tak ada orang yang membantu.

Jika Anda memiliki permasalahan yang sama, jangan menyerah dan memutuskan mengakhiri hidup.

Anda tidak sendiri.

Layanan konseling bisa menjadi pilihan Anda untuk meringankan keresahan yang ada.

Jika Anda mengalami masa sulit, stres atau hampa dalam hidup seperti depresi, segera hubungi hotline Kesehatan Jiwa Kemenkes (021-500-454) atau LSM Jangan Bunuh Diri (021 9696 9293).

Anda juga bisa mendapat layanan konseling melalui website Into the Light Indonesia via link berikut.

(Tribunnews.com, Renald)