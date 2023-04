Jalin Silaturahmi, Pemuda Mahasiswa Nusantara Gelar Kopdar dan Tanding Futsal Antarkomunitas

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG - Gerakan jaringan relawan Pemuda Mahasiswa Nusantara (PMN) di Provinsi Sumatera Selatan terus bergerilya.

Kali ini, PMN mengadakan kopdar atau bertemu langsung sekaligus melakukan pertandingan futsal antarkomunitas di lapangan Seventh Futsal, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (5/4/2023).

Koordinator Wilayah (Korwil) PMN Sumatera Selatan Khoiril Sabili mengatakan kegiatan kopdar tersebut dilakukan dalam rangka menjalin silturahmi dan memperingati Hari Olahraga Internasional untuk Pembangunan dan Perdamaian atau International Day of Sport for Development and Peace (IDSDP) diperingati setiap tanggal 6 April.

"Kami mengadakan kegiatan fun futsal atau pertandingan persahabatan di bulan Ramadan untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar. Sekaligus kegiatan ini diselenggarakan untuk memperingati Hari Olahraga Internasional," kata Sabili dalam keterangannya, Kamis (6/4/2023).

Sebagai informasi, pada 2013 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mencanangkan 6 April sebagai Hari Olahraga Internasional untuk Pembangunan dan Perdamaian.

Hari ini, tambahnya dibuat untuk merayakan kontribusi olahraga dan aktivitas fisik terhadap pendidikan, pengembangan manusia, gaya hidup sehat, dan dunia yang damai.

"Olahraga merupakan aktifitas pemersatu bangsa, serta menunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, tentu nilai tersebut sangat penting ditanamkan dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi landasan kegiatan kami hari ini," lanjutnya.

Sejumlah komunitas yang mengikuti kegiatan tersebut merespons baik agenda tersebut.

"Kalau respons alhamdullilah baik, semoga kegiatan ini bisa semakin mengikat secara berkelanjutan, ya. Yang penting esensinya tercapai, mereka puas atas kontribusi kami, kami bisa menjaring dukungan dari kegiatan yang dilakukan," lanjutnya.

Ke depan Sadili berharap kegiatan tersebut bisa menjadi agenda rutin.

Dirinya mengagendakan untuk menggelar kompetisi antar kompetisi untuk meningkatkan animo masyarakat terhadap olahraga.

"Harapan kami ke depannya, Komunitas futsal ini dapat membuat sebuah event pertandingan futsal dengan skala besar, sehingga dapat meningkatkan animo masyarakat terhadap olahraga ini khususnya di Kota Palembang," pungkasnya.