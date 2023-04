Viral Pelajar Solo Diterima 10 Universitas Luar Negeri, Sempat Ikut Ajang The Voice Kids Indonesia

TRIBUNNEWS.COM – Viral di media sosial kabar membanggakan datang dari pelajar asal Solo, Jawa Tengah yang diterima di 10 universitas luar negeri.

Pelajar ini bernama Ryura Assyifa Ramadhina yang merupakan siswai kelas 12 SMA Pradita Dorgantara (SMA PD).

Kabar Ryura yang diterima di 10 universitas luar negeri ini menjadi viral di Instagram usai diunggah oleh akun @folkative

Warganet lantas memuji prestasi dari Ryura tersebut.

"Keren, mamamu pasti bangga," tulis pemilik akun @dhanuziu

"Yg kaya gini yg harusnya di up teruss, banyakin prestasi bukan sensasi," tulis @ebifebrizky.

Bahkan, salah satu warganet mengaku heran dengan Ryura yang bisa diterima di 10 universitas luar negeri.

"Maaf mba gimana bisa otaknya bisa pinter gitu? bisa dibagi ga?," tulis pemilik akun @rizkarimadhanii yang penasaran.

Dikutip dari laman TribunSolo, Ryura diketahui sudah diterima di program study Program Aerospace Engineering, Monash University.

Selain itu ia juga diterima di Aeronautical Engineering, University of Sydney; dan Aerospace Science Engineering, University of California (UC) Davis.

Ryura juga diterima di Program Mechanical Engineering di The University of Western Australia, University of Toronto dan Queensland University.

Di Universty of Toronto, Ryura juga tercatat diterima di Program Studies in Mathematical and Physical Sciences, serta Co-Op Mathematics di University of Toronto kampus Scarborough.

Diketahui, 5 program study diantaranya kategori Honours yakni di Monash University, The University of Queensland, UNSW Sydney, The University of Sydney, dan The University of Western of Australia.

Sementara itu, lima dari universitas yang menerima Ryura ini merupakan top 8 besar universitas terbaik di negeri Kanguru.

Sudah persiapan sejak tahun 2022

Tak main-main, untuk mendaftar di universitas impiannya itu, Ryura telah mempersiapkannya sejak 2022 lalu.

Total kini Ryura telah diterima 10 universitas luar negeri.

Namun, ternyata ia masih menunggu satu universitas yang hingga kini belum mengumumkan hasilnya.

Meski begitu, ia tak menyebutkan universitas mana yang masih ia tunggu itu.

"Persiapan sudah sejak 2022, saya sudah mulai mendaftar. Saat ini saya sudah diterima di 10 universitas (luar negeri) dan masih menunggu satu universitas lain (di luar negeri," kata Ryura pada Kamis (6/4/2023), dikutip dari TribunSolo.com.

Tentunya, Ryura telah mempersiapkan segalanya mulai dari materi hingga mentalnya menghadapi berbagai seleksinya.

Meski diterima di berbagai kampus terbaik, Ryura telah melauhkan hatinya ke salah satu universitas.

"Saya mau ke University of Toronto jurusan Mechanical Engineering," pungkasnya.

Peserta The Voice Kids Indonesia

Tak hanya berprestasi di bidang pendidikan saja, Ryura ternyata juga memiliki bakat di bidang tarik suara.

Hal ini terbukti saat Ryura menjadi peserta The Voice Kids Indonesia season 3 pada 2018 silam.

Berdasarkan tayangan di kanal YouTube The Voice Kids Indonesia, Ryura terlihat tampil di babak Blind Audition di bulan Juli 2018.

Tak hanya itu, ia juga sempat terlihat masuk ke babak The Battles dengan para kontestan lainnya pada Agustus 2018.

Namun, nampaknya Ryura saat itu tak lagi lanjut ke babak selanjutnya hingga babak final.

Ryura saat itu diketahui sampai babak 72 besar.

Meski begitu, Ryura tergolong memiliki suara yang bagus.

(Tribunnews.com/Linda) (TribunSolo/Tri Widodo)