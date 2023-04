BREAKING NEWS: Pesawat Asian One Ditembak KKB di Distrik Beoga Papua Tengah

Ilustrasi pesawat Asian One - Pesawat Asian One jenis Caravan dengan kode penerbangan PK LTF dilaporkan ditembaki Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada Jumat (14/4/2023) pagi. (Humas Polda Papua)

TRIBUNNEWS.COM, JAYAPURA - Pesawat Asian One jenis Caravan dengan kode penerbangan PK LTF dilaporkan ditembaki Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada Jumat (14/4/2023) pagi.

Informasi dihimpun Tribun-Papua.com, pesawat tersebut ditembaki saat hendak mendarat di lapangan terbang Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Pesawat Asian One yang dipiloti Kapten Jonathan terbang dari Bandara Mozes Kilangin Timika, Kabupaten Mimika menuju Distrik Beoga sekira pukul 05.53 WIT.

Namun, saat hendak mendarat di ujung Bandara Beoga pukul 6.38 WIT, tiba-tiba pesawat dihujani tembakan dari arah samping kanan.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo membenarkan peristiwa itu.

"Benar tadi pagi," kata Benny, seraya menyampaikan koronologi peristiwa akan disampaikan Kasatgas Humas Damai Cartenz.

Sementara itu, pesawat Asian One kembali take off dari Bandara Beoga menuju Timika pukul 07.47 WIT.

Pesawat tersebut tiba di Bandara Mozes Kilangin Timika pada pukul 08.12 WIT.

