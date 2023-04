Imigrasi Denpasar Amankan Bule Perempuan Asal Rusia yang Foto Tanpa Busana di Pohon Sakral

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR - Petugas Imigrasi Denpasar menangkap seorang perempuan warga negara asing (WNA) yang berfoto tanpa busana di objek wisata Kayu Putih Desa Tua, Tabanan, Bali.

WNA berinisial LK ini mengaku tidak mengetahui pohon tersebut merupakan pohon yang disakralkan oleh warga setempat.

LK dibawa dan diperiksa di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar, Rabu (12/04/2023).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar Tedy Riyandi mengatakan, LK ditangkap di sebuah villa di Perenan Bali.

"Selanjutnya Tim Inteldakim melakukan penjemputan dan membawa yang bersangkutan ke kantor imigrasi untuk diperiksa lebih lanjut," jelas Tedy di Denpasar.

LK diketahui merupakan seorang warga negara Rusia yang memegang izin tinggal penanaman modal asing.

"Bahwa foto yang ada pada gambar tersebut adalah fotonya sendiri, namun hal ini dilakukan bukan karena sengajaan, bukan karena yang bersangkutan berniat untuk melanggar tata nilai budaya yang ada di Bali ini. Sepenuhnya hal ini dilakukan karena ketidaktahuan," kata Kadiv Keimigrasian Kemenhumkam Bali, Barron Ichsan.

Hingga saat ini LK masih berada di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Tidak menutup kemungkinan, WNA tersebut akan dikenai sanksi tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan namanya dimasukkan dalam daftar penangkalan jika terbukti melanggar ketertiban umum atau tidak menghormati adat masyarakat setempat.

Disemprot Ni Luh Djelantik

Sebelumnya, foto milik WN Rusia tersebut sempat viral di media sosial.

Potret tersebut mendapatkan kecaman dari Ni Luh Djelantik.

Melalui akun instagram Ni Luh Djelantik meminta aparat menangkap pelaku, karena dianggap tidak menghormati norma yang berlaku dan melukai perasaan masyarakat setempat.

Ia juga meminta WN Rusia itu untuk segera angkat kaki dari tanah Bali.

TO ALL FOREIGNER WHO DISRESPECT OUR LAND, BALI IS OUR HOME, NOT YOURS !!!!

Buat yang merasa keren karena menolak Israel, woiiiii bangunnnnn woiiiiii ini lihat tanah kelahiranmu dibeginikan