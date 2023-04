Pemberlakuan One Way di Tol Cipali Picu Kemacetan Jalan Arteri Subang-Purwakarta

Seorang warga Karawang, Jawa Barat terjebak macet hingga lima jam akibat efek one way tol Cikopo-Palimanan diberlakukan tadi siang, Selasa (18/4/2023).

TRIBUNNEWS.COM, KARAWANG- Pemberlakuan one way di Tol Cipali berimbas pada aktivitas warga Karawang, Jawa Barat.

Seorang warga Karawang, Jawa Barat mengaku terjebak macet hingga lima jam akibat efek one way tol Cikopo-Palimanan ( Tol Cipali) diberlakukan tadi siang, Selasa (18/4/2023).

Ayulia (26) warga Karawang yang bekerja di Kabupaten Subang itu hendak pulang ke Karawang pada pukul 14.00 WIB.

Namun karena diberlakukan one way tol Cikopo-Palimanan, Ayulia tidak bisa masuk ke dalam gerbang Tol Subang.

Ayulia pun diarahkan ke jalan arteri Subang-Purwarkata.

Selama menempuh 4 jam perjalanan ia baru bisa menembus Kabupaten Purwakarta.

"Tadi memang macet banget, " kata Ayulia saat dihubungi.

Dalam waktu normal, dari tempatnya bekerja di Kabupaten Subang ke tempatnya tinggal di Kabupaten Karawang hanya membutuhkan waktu dua jam.

Mengutip Kompas.com Korps Lalu Lintas (Korlantas) mulai memberlakukan skema satu arah atau one way di ruas jalan Km 72 Tol Cipali hingga Km 414 Tol Kalikangkung, hari ini, Selasa (18/4/2023).

Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Korlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi mengatakan, rekayasa lalu lintas tersebut mulai pukul 14.30 WIB.

Proses yang dilakukan oleh Polri menjelang penerapan one way tersebut, kata Eddy, di antaranya melakukan pembersihan atau sterilisasi sebelum one way diterapkan sore nanti. (Cikwan Suwandi)

