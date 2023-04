Penjelasan Polri Soal Penerapan One Way dari GT Cikampek Utama - GT Kalikangkung Siang Ini

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, CIKAMPEK - Memasuki H-4 Hari Raya Idul Fitri, Kepolisian bersama Jasa Marga telah memberlakukan sistem one way mulai dari KM 72 Purwakarta hingga KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung, Selasa (18/4/2023).

Dirgakkum Dirlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan menjelakan, bawah pemberlakukan sistem one way telah di mulai pada pukul 14.50 WIB.

Dia pun menjelaskan, bahwa sebelum memberlakukan sistem one way, pihaknya telah melakukan sterilisasi jalan tol yang mengarah Jakarta.

"Kita sudah buka untuk skema one way dari KM 72 sampai dengan Km 414. Tadi sebelumnya kita sudah lakukan clearance. Kita membutuhkan waktu dua jam untuk clearance, sehingga tepat 14.50 kita berlakukan one way Cipali sampai dengan Kalilangkung," kata Brigjen Aan Suhanan di KM 72 Purwakarta.

Dia pun mengatakan, bahwa kepadatan arus lalu lihtas menjadi alasan sistem one way di berlakukan.

"Sehingga nanti kita bisa memecah kepadatan yang ada di Cipali. Rasio tadi jam 14.00, CV rasio untuk tol Cipali itu sudah mencapai 0,8. Artinya angka itu kita harus segera rekayasa lalu lintas one way," terangnya.

Aan pun berharap lewat berlakunya one way arus mudik menjadi lancar.

Sementara, Aan juga memprediksi bahwa arus mudik akan mengalami kepadatan pada malam hari ini.

Pasalnya, dia menyebut masyarakat sudah mulai libur, sehingga bersiap untuk mudik.

"Ya kalau prediksi kita mulai nanti malam ini kita ada bangkitan (kenaikan volumen kendaraan) yah mulai sore ini. Kita lihat yah, satu jam-nya sudah tiga ribu lebih. Nanti malam mungkin akan tambah lagi dan besok mungkin kita prediksi karena mulai libur," jelasnya.

Dia menambahkan, bahwa pemberlakuan sistem one way sifatnya situasional. Tentu, dengan memeprtimbangkan arus lalu lintas.