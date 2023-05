Viral Rekaman CCTV Penculikan Gadis 19 Tahun di Bandung, Korban Sempat Menjerit Tiga Kali

TRIBUNNEWS.COM – Beredar di media sosial video yang memperlihatkan aksi penculikan wanita di Baleendah, Bandung Jawa Barat.

Video tersebut viral usai diunggah oleh Presenter TV bernama Masayu Putri di akun Instagram pribadinya @masayuputri22 pada Senin (8/5/2023).

Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (7/5/2023) malam.

“INSTAGRAM PLEASE DO YOUR MAGIC. LOKASI DI KAWALUYAAN INDAH IV BANDUNG,"

"MOHON BANTU VIRALKAN! TERJADI PENCULIKAN SEORANG SISWI SMA KELAS 1, DIDEPAN RUMAH SAYA SEMALAM. DIDUGA KORBAN DICULIK MANTAN PACARNYA DAN DITODONG DENGAN PISAU! HINGGA SAAT INI PUKUL 19:33 WIB KORBAN MASIH HILANG. KORBAN BERNAMA KESYA DAN PELAKU BERNAMA RIZKY! INSTAGRAM PLEASE DO YOUR MAGIC!,” tulis Keysha dalam postingannya.

Dalam video yang dibagikan Masayu, terlihat korban yang bernama Keysha Aurelia (19) berjalan dengan seorang pria mengenakan atasan hitam dan menggunakan helm.

Saat bersama pria tersebut, terdengar beberapa kali pelaku menyuruh korban untuk mengikuti perintahnya menaiki motor.

Dalam rekaman tersebut, pelaku melakukan aksinya dengan temannya mengendarai motor.

Awalnya, korban terlihat tak mau menuruti perintah pelaku, namun lantaran pelaku terus memaksa, Keysha akhirnya naik ke motor.

Berdasarkan informasi yang ditulis Masayu, pelaku juga menodongkan pisau untuk mengancam korban.

Keysha terlihat duduk di tengah diapit kedua pelaku menaiki motor.

Saat pelaku hendak bergegas dari lokasi kejadian, terdengar korban sempat dua kali menjerit untuk minta tolong.

Namun, saat itu tak ada satu pun warga yang terlihat.

Dari informasi yang didapat, pelaku merupakan mantan kekasih dari sang korban.

Saat dihubungi, ayah korban, Wilma Luktani (39) mengatakan sang anak pamit ke rumah temannya di kawasan Kawaluyaan.

Namun, ia lantas mendapat kabar bahwa sang anak diculik.

"Saat itu anak saya pamit mau main ke rumah temannya di sini (Kawaluyaan), terus tadi ibunya dapat kabar itu (diculik)," ujar Wilma pada Senin (8/5/2023) malam, dikutip dari TribunJabar.

Mendengar kabar itu, Wilma bersama istrinya sudah sejak siang berada di Kawaluyaan untuk memastikan anaknya dibawa oleh siapa, melalui rekaman CCTV dari rumah tetangga temannya korban.

Namun, CCTV tersebut baru bisa dibuka pada sore hari.

Wilma mengaku saat itu sudah berupaya menghubungi keluarga dari mantan pacar anaknya yang diduga menculik Keysha, namun tak ada respons.

"Iya, informasi begitu (diculik mantan pacarnya)," ucapnya.

Pelaku diamankan polisi, ini kondisi Keysha

Usai video tersebut viral, pihak kepolisian gerak cepat menangani kasus dugaan penculikan tersebut.

Berdasarkan keterangan dari ayah korban, Wilma Luktani (39) mengatakan kini pelaku sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian.

Pelaku ditangkap polisi pada Senin (8/5/2023) malam.

Sementara itu saat ditemukan, Keysha dalam keadaan sehat.

"Sudah ditangkep, sekarang lagi diperiksa di Polrestabes," ujar Wilma, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (9/5/2023), dikutip dari TribunJabar.

(Tribunnews.com/Linda) (TribunJabar/Nazmi Abrurrahman)