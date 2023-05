Deretan Prestasi Kota Jayapura Era Penjabat Frans Pakey, Sabet Belasan Penghargaan dalam Setahun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masa jabatan Penjabat (Pj) Wali Kota Jayapura Frans Pekey akan genap setahun pada 27 Mei 2023 mendatang.

Sekadar informasi, Frans Pekey yang sebelumnya Sekda Kota Jayapura, secara resmi dilantik menjadi Pj Wali Kota Jayapura, pada Jumat 27 Mei 2022 lalu oleh Mendagri Tito Karnavian di Jakarta.

Hal tersebut sesuai dengan undangan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) No 005/283/SJ tertanggal 25 Mei 2022, yang secara sah menunjuk Sekda Kota Jayapura Frans Pekey menjadi penjabat Wali Kota Jayapura.

Hampir satu tahun masa kerja, sejumlah penghargaan terus mengalir baik untuk Pemerintah Kota Jayapura maupun Frans Pekey sebagai Penjabat Wali Kota.

Pertama, Pj Wali Kota Jayapura menerima penghargaan Indonesia Leaders Top Award 11 Februari 2022.

Kedua, Penjabat Wali Kota Jayapura menerima penghargaan Top Figure Innovative Award pada tanggal 21 Oktober 2022. Adapun penghargaan ini diberikan kepada para kepala daerah terbaik yang mencapai kinerja dan prestasi terbaik dalam sebuah inovasi.

Ketiga, Pekey juga menerima penghargaan dari Asian Leader Award yang diberikan kepada pemimpin dan figur inovatif mendorong inovasi di daerahnya. Penghargaan itu diterima pada tanggal 24 Februari 2023.

Keempat, ia menerima pula penghargaan Here to The Leaders untuk kategori pemimpin Indonesia yang visioner. Ini diberikan pada tanggal 24 Februari 2023 ini.

Selain itu, Pemerintah Kota Jayapura juga menyabet belasan penghargaan selama dipimpin oleh Pj. Walikota Jayapura ini.

Pertama, Pemkot Jayapura juga mendapatkan penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan atas komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam upaya mengoptimalisasikan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 pada tanggal 1 Juni 2022. Adapun penghargaan itu diterima pada 2022 kemarin.

Kedua, Kota Jayapura menerima pemghargaan Nirwasita Tantra 2021 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tanggal 20 Juli 2022.

Kemudian Kota Jayapura juga menerima penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diterima langsung oleh Pj. Walikota Jayapura pada tahun yang sama.

Ketiga, Pemkot Jayapura menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura pada tanggal 06 Desember 2022.

Keempat, Pemerintah Kota Jayapura juga mendapatkan penghargaan atas keberhasilan menerapkan sistem Merit dalam pengisian jabatan Pimpinan Tinggi pada tanggal 23 September 2022.