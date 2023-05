Tanamkan Pendidikan Karakter, Sekolah di Bali Perkenalkan Nilai Kearifan Lokal

Acara Grand Opening Warmadewa Independent Shining (WISH) School.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Dr. Drs. Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, M.Si., menilai pembangunan bangsa harus dimulai dari membangun manusianya.

Sementara membangun manusia harus dimulai dengan membangun karakter.

"Membangun manusia harus dimulai dengan membangun karakter. Dan membangun karakter harus dimulai dengan pendidikan," ujar Wisnumurti melalui keterangan tertulis, Minggu (28/5/2023).

Hal tersebut diungkapkan oleh Wisnumurti pada Grand Opening Warmadewa Independent Shining (WISH) School.

Menurut Wisnumurti, pendidikan merupakan sesuatu yang dilalui melalui proses panjang yang membutuhkan investasi.

"Dari sinilah saya mendapat inspirasi, Warmadewa tidak cukup hanya memiliki universitas, maka kita perlu berkontribusi dalam rangka bagaimana kita mendidik anak-anak bangsa melalui anak usia dini. Maka saya buat WISH School, yaitu Warmadewa Independet Shining School," tutur Wisnumurti.

Dirinya mengungkapkan konsep WISH School, adalah act actually, think globally.

Anak-anak, kata Wisnumurti, ditanamkan nilai-nilai kearifan lokal.

"Bagaimana anak-anak kita perkenalkan budaya lokal, adat istiadat, karakter, dan nilai-nilai kearifan lokal, tetapi mereka kita juga ajak berfikir global, seperti tantangan 5.0," pungkasnya.

Direktur WISH School, Putu Ayu Sutaningrat Puspa Dewi, S.Pd.,Msc., mengatakan WISH School memiliki 6 program.

Program itu, adalah program daycare for babies untuk usia 8 bulan-2 tahun, daycare for kids untuk usia 2-6 tahun, program nursery usia 2-3 tahun, program preschool usia 3-4 tahun, program Kindy A usia 4-5 tahun, dan program Kindy B usia 5-6 tahun.

"Jenis layananya, yaitu half day morning, half day afternoon, dan full day. Khusus untuk program selain TK, juga dibuka akses program dengan variasi frekuensi yang bisa dipilih yaitu 3x, 4x, dan 5x dalam seminggu," jelas Puspa.

Grand Opening WISH School ditandai dengan pemotongan pita oleh Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali bersama Pembina Yayasan, dan Direktur WISH School, Putu Ayu Sutaningrat Puspa Dewi, S.Pd.,Msc dan penandatanganan MoU dengan Mitra WISH School.