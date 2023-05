Cewek Konawe Dua Hari Hilang, Ternyata Diculik Kekasih

TRIBUNNEWS.COM, KENDARI - Dua hari tidak pulang, IS (14) seorang gadis di Konawe, Sulawesi Tenggara, ternyata dibawa lari oleh sang kekasih.

Akibatnya, AN sang pemuda diciduk oleh aparat kepolisian atas laporan penculikan.

Dilaporkan, pemuda tersebut dicokok polisi di Jalan Terong, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sultra.

Kapolsek Poasia, Konawe, AKP Tungguna menjelaskan kronologi laporan penculikan tersebut.

Pada hari Jumat (26/5/2023) IS tidak tiba-tiba tidak ada di rumah hingga dua hari di kediamannya Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Karena sangat khawatir, orang tua IS pun melaporkannya ke polisi dan menyebut kemungkinan bersama AN yang diduga menjadi pacar IS.

Saat diselidiki ternyata benar, IS sudah berada di Kendari bersama AN.

Polisi pun mengamankan terduga pelaku di Jalan Terong, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sultra pada Minggu (28/5/2023) sekira pukul 23.30 Wita.

AN diamankan polisi karena diduga menculik pelajar Kelas 2 SMP tersebut pada Jumat (26/5/2023) di rumah korban.

AKP Tungguna menuturkan keluarga yang mengetahui korban hilang pada Jumat malam langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Abuki.

"Kejadiannya di wilayah hukum Polsek Abuki, tapi setelah tahu keberadaan pelaku di Kendari, langsung koordinasi sama kami untuk penangkapan," ujarnya, Senin (29/5/2023).

"Kami tangkap terduga pelaku setelah beberapa jam anggota melakukan pengintaian di Jalan Terong Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sultra," jelasnya.

Kata dia, saat ini terduga pelaku sudah diamankan di Polsek Poasia untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. (*)

