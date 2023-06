Bertemu Gen Z dan Milenial Medan, Ganjar: Anak Muda Harus Dapat Perhatian Agar Kreativitas Tak Turun

Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo saat hadir di acara hangout with Gen Z dan Milenial serta Influencers di Warung Kudeta, Medan, Minggu (11/6/2023) malam.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo memuji cara berfikir para Gen Z dan Milenial yang sangat kreatif dan inovatif.

Bahkan, Ganjar menyebut pola pikir Gen Z dan Milenial saat ini justru 'out of the box'. Sebab, mereka berani menunjukan kreativitas dengan berwirausaha mengembangkan UMKM.

Hal itu disampaikan Ganjar dalam acara hangout with Gen Z dan Milenial serta Influencers di Warung Kudeta, Medan, Minggu (11/6/2023) malam.

Mulanya, Ganjar diajak berkeliling untuk melihat-lihat kerajinan tangan daur ulang kertas, plastik, bambu, serta kerajinan tangan lainnya yang dikebangkan oleh milenial di Medan.

Gubernur Jawa Tengah itu pun mengapresiasi kreativitas tersebut.

"Bagus-bagus ya buatannya," ucap Ganjar memuji kerajinan dari limbah kopi.

Ganjar juga berkesempatan melihat sejumlah kerajinan dari barang bekas yang dimanfaatkan menjadi miniatur kapal hingga pesawat yang dikebangkan oleh komunitas 'Rumah Kreatif Anak Medan'.

Dia pun mencoba membuat salah satu kerajinan dari batang es cream tersebut.

Selanjutnya, Ganjar juga berdialog langsung dengan para Gen Z dan Milenial serta Influencers.

Dalam kesempatan itu, dia mengaku mendapat banyak masukan serta kritik dari para Gen Z dan Milenial soal pengembangan usaha mereka.

Ganjar juga dimintai pendapatnya soal bonus demografi yang menjadi takeline dalam pembangunan pemerintahan ke depan.

"Hari ini bertemu dengan anak-anak muda ya, yang mereka teryata berpikirnya sangat kreatif sekali, sebagian diantaranya ternyata berfikirnya sangat baru," kata Ganjar seusai pertemuan dengan Gen Z dan Milenial.

"Mereka tidak suka kerja yang konfensional, mereka suka menerobos, mereka suka menggunakan kreativitas dan inovasinya, melakukan trobosan-trobosan dalam hidup dan ternyata tidak hanya entertaimen tetapi sociopreneur, maka hari ini kita mendapatkan ilmu yang cukup banyak, tapi mereka punya harapan-harapan agar pemerintah memfasilitasi," sambung Ganjar