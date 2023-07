Jokowi Berharap Jagung Dari Food Keerom Dapat Penuhi Kebutuhan untuk Wilayah Indonesia Timur

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meninjau ladang jagung yang ada di kawasan food estate, Desa Wambes, Kecamatan Mannem, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, pada Kamis (6/7/2023).

Presiden mengatakan tanah di lokasi ladang jagung tersebut sangat subur. Oleh karenanya diperkirakan ladang tersebut mampu menghasilkan jagung melebihi standar nasional.

"Saya melihat tanahnya sangat subur sekali tapi airnya perlu dikelola dengan baik," kata Jokowi.

Presiden mengatakan akan kembali berkunjung ke Kabupaten Keerom dalam tiga bulan mendatang. Presiden berharap hasil panen berikutnya dari ladang jagung tersebut akan memberikan hasil yang baik.

"Kalau ini nanti saya cek dari jauh bagus, untuk yang 45 hektare nanti bagus, berarti 3 bulan lagi saya ke sini lagi untuk panen," kata Presiden.

Presiden mengatakan hasil panen jagung tersebut diharapkan bisa untuk memenuhi kebutuhan jagung nasional, khususnya Indonesia Timur. Hasil panen Jagung tersebut mencapai 7 ton per hektare.

"Ini untuk Indonesia timur nanti kalau memang ini sudah betul karena produktivitasnya tinggi di atas 7 ton, misalnya masyarakat akan berbondong-bondong pasti akan mau ke sini," tutur Presiden.

Menurut Presiden pasar untuk menjual jagung tersebut sudah tersedia. Sudah ada yang berniat membeli jagung dari food estate Keerom dengan harga di atas HPP.

"Ini sudah ada yang beli sekarang per RP 5000 - 6000 per kg. Jadi harganya sangat tinggi banget dibanding HPP. Saya kira sudah untungnya gede, artinya kalau 7 ton per hektare kali 6000 berarti sudah 42 juta per hektar kalau kita punya 1000 hektare berarti 42 miliar, untuk 3 bulan atau 100 hari," katanya.