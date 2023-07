Konser Musik De Tjolomadoe Dibatalkan Karena Ricuh, Polisi Amankan Tiga Orang Penyelenggara

Konser musik 'Don't Stop - Take Your Dream' di De Tjolomadoe, Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu (22/7/2023), ricuh

TRIBUNNEWS.COM, KARANGANYAR - Polisi mengamankan penyelenggara konser musik De Tjolomadoe Kecamatan Colomadu di Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, Sabtu (22/7/2023) malam.

Konser tersebut dibatalkan karena berlangsung ricuh.

Baca juga: BREAKING NEWS: Konser Musik De Tjolomadoe Ricuh, Superman Is Dead Mengadu ke Gibran

Kapolres Karanganyar AKBP Jerrold Hendra Yosef Kumontoy mengatakan konser dibatalkan karena EO belum menyelesaikan kewajibannya kepada vendor.

"Belum menyelesaikan kewajibannya kepada salah satu vendor, sound system dan lainnya. Total senilai Rp 120 juta. Itu awal mula permasalahannya," kata Kapolres.

Kapolres Karanganyar menerangkan, kepolisian telah mengamankan tiga orang dari pihak penyelenggara untuk dimintai keterangan.

Terkait pengembalian uang, terangnya, akan dikembalikan oleh pihak penyelenggara secara online.

"Kalau pembelian on the spot dicarikan solusi pengembaliannya," terangnya.

Penonton asal Boyolali, Rizki Aldy Saputra (22) merasa kecewa dengan dibatalkan konser tersebut. Dia telah membeli tiket konser tersebut sebesar Rp 120 ribu sejak Jumat.

"Sangat kecewa atas gagalnya konser yang dibatalkan malam ini. Banyak korban dari luar kota yang merasa kecewa atas apa yang terjadi di malam ini," ungkapnya.

Baca juga: Kabut Tutupi Area Konser Jazz Gunung Bromo di Tengah Penampilan Musisi Perancis Jeremie Ternoy Trio

Dia meminta kepada pihak penyelenggara supaya mempertanggungjawabkan atas dibatalkan konser malam ini.

Sebelumnya, konser bertajuk 'Don't Stop Take Your Dream' itu berakhir ricuh.

Berdasarkan video yang beredar di media sosial, para penonton yang sudah berada di lokasi meluapkan kekecewaannya dengan merusak stand-stand yang ada di sekitar lokasi.

Adapun konser musik indie bertajuk Don't Stop Take Your Dream tersebut menghadirkan Band Superman Is Dead (SID).

Baca juga: Meski Dirugikan atas Video Hoaks Abaikan Onyo saat Konser, Manajer Akui Rossa Tetap Profesional

Dari pantauan di lokasi, terlihat sebagian penonton masih bertahan di lokasi. Begitu juga aparat keamanan telah berjaga di lokasi.

Penulis: Agus Iswadi

Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul UPDATE : Konser Musik di De Tjolomadoe Karanganyar Dibatalkan