Anak Montir Lolos Taruni Akmil dan Masuk 5 Besar, Sempat Bilang ke Ayah: Kalau Tak Lulus Bagaimana?

Kolase Tribunnews.com

Via Tiara Ningrum (18) (kanan dan kiri), yang lolos Taruni Akmil 2023. Hasan (tengah) ayah Via. Dalam artikel mengulas tentang kisah anak montir dan penjual kue di Belitung, Via Tiara Ningrum (18) yang lolos Taruni Akmil dan masuk lima besar nasional.