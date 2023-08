Delegasi ASEAN Apresiasi AMMTC ke-17 Sukses Digelar, Terpukau dengan Keindahan Labuan Bajo

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti

TRIBUNNEWS.COM, LABUAN BAJO - Polri sukses menggelar ASEAN Ministerial Meeting Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai dari 20-23 Agustus 2023.

Kesuksesan itu banyak mendapat apresiasi khususnya daripada delegasi peserta AMMTC.

Ucapan terima kasih pun tak terbendung dengan pertemuan yang membahas kerja sama menangani kejahatan transnasional atau kejahatan lintas negara tersebut.

Deputy Secretary-General of ASEAN for ASEAN Political-Security Community, H.E. Robert Matheus Michael Tene menyebut jika Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan seluruh jajarannya telah memberikan yang terbaik demi kesuksesan AMMTC ke-17.

"Pertama-tama saya sampaikan selamat kepada Bapak Kapolri dan jajarannya atas penyelenggaraan AMMTC yang sangat baik dan sejauh ini berlangsung sukses," kata Robert di Labuan Bajo, NTT, Rabu (23/8/2023).

Kesiapan yang dilakukan secara matang, kata Robert, telah ditunjukan Polri dalam mensukseskan acara Internasional tersebut.

Robert merasa sangat terkesan dengan Drum Corps Akpol, penampilan kolone senapan dan karnaval masyarakat.

Menurutnya, kegiatan ini sangat melibatkan peran serta dari masyarakat setempat sehingga karnaval yang melibatkan masyarakat membuktikan bahwa Polri memang sangat dekat dengan warga.

"Saya cukup terkesan dengan acara yang melibatkan masyarakat setempat, parade yang dilaksanakan sangat berkesan bukan hanya dari keterampilan Akademi Kepolisian tapi juga keikutsertaan dari berbagai kelompok masyarakat yang ada di sekitar Labuan ajo. Partisipasi masyarakar dalam acara ini menunjukan kedekatan antara masyarakat dengan kepolisian Indonesia," ucapnya.

Deputy secretary General (Security), MOHA-Malaysia, Dato' Haji Abdul Halim bin Haji Abdul Rahman menyampaikan sangat terkesan dengan keindahan alam yang ada di Labuan Bajo.

"Saya pertama kali ke Labuan Bajo dan saya rasa terpukau suatu pemandangan yang indah yang ada di Labuan Bajo ini yang terletak di tepi laut jadi saya rasa ini satu tempat yang sesuai untuk diadakan seminar dialog karena di samping kita melakukan seminar dialog kita dapat menikmati keindahan alam di Indonesia," tutur Dato' Haji Abdul Halim.

Terkait AMMTC, kata Dato' Haji Abdul Halim juga membuktikan komitmen antara Negara Indonesia dan Malaysia yang sama-sama ingin memberantas kejahatan lintas-negara.

"Jadi perlu adanya kerja sama. Semalam kita ada pertemuan menandatangani MoU antara Republik Indonesia dan kerajaan Malaysia yang diwakili Ketua Polisi Malaysia dan Kapolri tentang transnational crime. Jadi kerja sama yang kita jalani lebih kepada pertukaran maklumat dan kapasitas building bagaimana dalam bentuk latihan khusus polisi Negara Malaysia dan Republik Indonesia," paparnya.

Ucapan apresiasi juga dilontarkan sejumlah Menteri dan kepala kepolisian di negara-negara yang tergabung dalam AMMTC tersebut.