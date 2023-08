Inspirasi Generasi Milenial, Sandination Cetak Banyak Pengusaha Muda Baru di Cirebon

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sandination Youth Ambassador (SYA) terus bergerak memberikan inspirasi bagi generasi milenial mengembangkan dan mengeksplorasi minat berbisnisnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Kali ini, Sandination Youth Ambassador memberikan memotivasi, ellaborate, dan memperdayakan anak muda di Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan) agar menjadi enterpreneur.

Tak hanya roadshow, acara di Gedung Creative Center, Kota Cirebon, Senin (28/8/2023) ini juga menggelar workshop mengenai public speaking class, untuk mendukung peningkatan mutu karir dan bisnis peserta.

"Seorang pengusaha itu harus memiliki mainset, jadi hadirnya Sandination Youth Ambassador ingin membangun anak-anak muda dengan memberikan bekal enterpreneur untuk menjadi pebisnis sesuai fashion mereka," kata Reni Fitriani selaku Founder dan Direktur Program Sandination dalam keterangan yang diterima Rabu (30/8/2023).

"Tidak ada salahnya mereka mau sebagai karyawan, yang penting enterpreneur mainset harus dimiliki oleh generasi milenial zaman sekarang, agar tidak terpaku pada lapangan pekerjaan orang lain, tapi bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru," lanjut dia.

Selaku mentor SYA, Reni mengatakan programnya memiliki komitmen untuk mengembangkan potensi generasi muda di bidang kepemimpinan dalam karir dan bisnis.

Sehingga, ia memberikan pendampingan selama satu bulan roadshow agar dapat menindaklanjuti peserta yang serius menjadi Solopreuneur.

"Pada program Sandination kami berkomitmen oleh Bapak Sandiaga Uno di leadership and enterpreneurship. Kami akan memberikan pendampingan khusus selama satu bulan, jadi bagi mereka anak-anak muda di Ciayumajakuning bisa ikut kegiatan bermanfaat ini kedepannya," ucap Reni.

Sandiaga Uno merupakan role model core value bagi Sandination Youth Ambassador.

Sehingga, program ini akan menciptakan pengusaha sukses di masa depan seperti master mentor, yakni Sandiaga Uno.

"Bapak Sandiaga Uno merupakan fonder dan master mentor di program Sandination, tentunya beliau role model teman-teman di Sandination Youth Ambassador dan Sandination Member."

"Dari mulai perjalanan karir membangun usaha sampai saat ini kapabilitas beliau sebagai role model core value Sandination, adalah Pak Sandiaga Uno. Tentunya mereka yang ingin menjadi pengusaha sukses harus belajar di Sandination agar menjadi the next Sandiaga Uno," ungkap Reni.

Kegiatan ini mendapat antusiasme dari peserta workshop, karena sangat fun dan menyenangkan.

Para peserta berani tampil depan umum untuk belajar menjadi public speaking, harapannya bisa terus di empower yang sudah pernah ikut roadshow Ciayumajakuning.

Sementara itu, seorang Sandination Youth Ambassador (SYA), Restiani Putri (23) menyampaikan anak-anak muda di Ciayumajakuning memiliki peluang besar untuk meningkatkan skill melalui program Sandination.

Ia pun menuturkan roadshow ini akan tercapainya target 4,4 juta lapangan pekerjaan sesuai arahan Sandiaga Uno.

"Teman-teman Ciayumajakuning harus datang acara Sandination, karena menurut saya pribadi suatu hal kesempatan besar mereka untuk bisa belajar bersama, sharing-sharing, sekaligus meningkatkan skill," kata Resti.

"Saya tadi sharing bagaimana menjadi pemuda yang aktif, salah satunya harus memiliki Agile Generation, karena dari hal itu kita bisa berkembang. Kami mempunyai role model Bapak Sandiaga Uno, beliau mengatakan pencapaian 4,4 juta lapangan pekerjaan di 2024, oleh karena itu dengan memiliki kreativitas dan keunikan intelektual akan bisa mengahasilkan lapangan pekerjaan yang luas untuk pemuda," ucapnya.