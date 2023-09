Mayat Perempuan Ditemukan di Hotel di Pangandaran, Sudah Membusuk hingga Identitas Belum Diketahui

TRIBUNNEWS.COM - Mayat seorang perempuan ditemukan di sebuah hotel di Pangandaran, Jawa Barat, Kamis (7/9/2023).

Jasad perempuan yang telah membusuk tersebut ditemukan oleh Suparno, pegawai hotel.

Ia menemukan jasad korban tersebut saat mencium bau tak sedap dari sebuah kamar yang disewa korban.

Saat ia datangi, kamar tersebut sudah penuh lalat yang berterbangan.

Mengutip TribunJabar.id, penjaga hotel itu kemudian memberitahu pemilik hotel dan pihak kepolisian.

Polisi langsung datang ke lokasi kejadian.

Kini, jasad perempuan tersebut berada di RSUD Pandega Pangandaran untuk proses identifikasi.

Belum Ada Titik Terang

Kasatreskrim Polres Pangandaran, AKP Herman mengatakan, hingga saat ini masih belum menemui titik terang mengenai identitas korban.

Selain itu, pihak kepolisian juga belum mendapatkan adala laporan orang hilang.

Belum ada titik terang soal identitas si mayat. Untuk jenazahnya masih di RSUD Pandega Pangandaran," ujar Herman.

Ia mengatakan, kondisi jasad tersebut sudah membusuk dan sidik jari sudah rusak.

Kondisi wajahnya juga sulit untuk dikenali.

"Termasuk, kondisi wajahnya yang sulit dikenali," katanya.

Pihak kepolisian pun akan melakukan autopsi.