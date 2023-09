Sederet Kejanggalan Ibu dan Anak Tinggal Kerangka di Cinere, Mirip Kematian 1 Keluarga di Kalideres?

TRIBUNNEWS.COM - Tragis nasib Grace Arijani Harahapan (65) dan putranya, David Ariyanto (38), warga Perumahan Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat.

Ibu dan anak itu ditemukan tewas di dalam rumahnya pada Kamis (7/9/2023).

Ironisnya, saat ditemukan jasad Grace dan David hanya tinggal tulang belulang.

Sederet kejanggalan ditemukan dalam kasus kematian misterius ibu dan anak tersebut.

Berikut Tribunnews.com rangkum sederet kejanggalan kasus kematian ibu dan anak di Depok, dikutip dari sejumlah sumber:

1. Jasad Bergandengan Tangan

Jasad Grace dan David ditemukan warga dalam kondisi bergandengan tangan.

Dikutip Tribunnews.com dari TribunJakarta.com, Sabtu (9/9/2023), tubuh korban juga menyandar di tembok kamar mandi.

Ditemukan pula botol minuman, cokelat, hingga senter di dekat jasad kedua korban.

Diduga, keduanya tewas sejak satu bulan lalu.

Menurut petugas keamanan komplek, Jafar, Grace dan David terakhir terlihat pada pertengahan Juli lalu.

2. Tinggalkan Pesan di Surat dan Laptop

Di lokasi kejadian, polisi menemukan dua pesan yang diduga ditulis oleh korban.

Pesan itu dituliskan pada secarik kertas yang ditemukan di atas meja dapur dan di dalam file laptop.