Kerangka Ibu-Anak di Cinere: Penyebab Kematian Masih Misteri, Ada Dupa hingga Mirip Kasus Kalideres

TRIBUNNEWS.COM - Kasus penemuan jasad ibu dan anak yang sudah jadi kerangka di Cinere, Depok, Jawa Barat, masih menyisakan segudang misteri.

Pihak kepolisian belum bisa memastikan penyebab tewasnya korban bernama Grace Arijani Harahapan (65) dan David Ariyanto (35) itu.

Belakangan sejumlah bukti baru yang ditemukan di lokasi kejadian diungkap polisi.

Mulai dari dupa hingga surat terakhir yang diduga ditulis oleh korban.

Polisi juga menyebut kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Cinere memiliki kemiripan kasus Kalideres pada November 2022 silam.

Berikut update terbaru kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Cinere selengkapnya dirangkum Tribunnews.com, Selasa (12/9/2023):

Penyebab kematian

Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Samian mengakui belum bisa menyimpulkan kasus ini.

Pihaknya masih melakukan pendalaman menyeluruh guna mengungkap fakta-fakta tewasnya ibu dan anak di Cinere.

Lebih jauh, Samian menjelaskan, polisi akan memeriksa kebiasan korban semasa hidup.

"Kita lihat pola kehidupan dari korban, dan juga pola profil kesehatan dari korban.

Kita harapkan bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi," tegas Samian, dikutip dari WartaKotalive.com.

Samian menambahkan, sejumlah dokumen berhasil diamankan polisi dalam olah TKP lanjutan pada Sabtu (9/9/2023) kemarin.

Termasuk adanya surat berbahasa Inggis yang disimpan dalam laptop.

Diduga, surat berjudul to you whom ever (kepada kamu siapa pun) itu ditulis oleh korban.